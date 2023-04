Amerikai Patriot rakétákat kapott Ukrajna

nepszava.hu;

Németország;Ukrajna;Hollandia;Egyesült Államok;Patriot rakéták;légvédelmi rendszer;orosz-ukrán háború;

2023-04-20 19:25:00

A légvédelmi rendszer hatékony lehet az orosz repülők, cirkálórakéták és a rövidebb hatótávolságú ballisztikus rakéták ellen is.

A lehetetlen lehetséges: már ma biztonságosabbá válik gyönyörű ukrán egünk, mert amerikai gyártású Patriot légvédelmi rendszerek megérkeztek Ukrajnába – jelentette ki Twitter-bejegyzésében Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter. A Sky News a fegyverszállításról megjegyezte, Washington októberben döntött a föld-levegő rakétarendszerek Ukrajnában szállításáról.

A Patriot rakétákkal, írja a brit médium, repülőgépeket, cirkálórakétákat és rövidebb hatótávolságú ballisztikus rakétákat semmisíthet meg az ukrán légvédelem. Az Ukrajnát már csaknem 14 hónapja megtámadó Oroszország ugyanis ilyen pusztító fegyvereket alkalmaz rendszeresen lakóterületek és az ukrán elektromos hálózatok ellen.

“Patriots” for patriots



Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z