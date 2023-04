P. Szabó Dénes;

építészet;

2023-04-22 12:12:00

Egy barokk mester nyomában

Martell Károly, a magyar származású katonamérnök-építész munkásságát mutatja be Miguel Valle de Figueiredo portugál fotóművész budapesti kiállítása.

Lisszabon, Coimbra és Oerias terei és épületei tűnnek fel a portugál fotográfus, Miguel Valle de Figueiredo kiállításán a budapesti Kortárs Építészeti Központban. A fekete-fehér, kontrasztos képek azonban nemcsak impozáns helyszíneket mutatnak be, de egy életművet is, konkrétan a magyar származású katonamérnök-építész, Martell Károly, vagyis Carlos Mardel által tervezett épületeket.

A Budapest FotóFesztivál keretében szervezett tárlat megnyitóján a kurátor, Navarrai Mészáros Márton újságíró is kiemelte, hogy az építész mennyire fontos szerepet töltött be Lisszabon arculatának megteremtésében. Hozzátette, hogy bár az épületei a portugál nemzeti örökség meghatározó elemei, alkotójuk neve csak az építész szakma előtt ismert.

– Martell Károly nagyon fontos volt az országunknak a mérnöki és építészeti tudása miatt, hiszen hozzájárult a modern Lisszabon létrehozásához, ahogy azt ma ismerjük. És mindezt alig harminc év alatt hozta össze – mondta lapunknak Miguel Valle de Figueiredo, aki szabadon dönthette el, hogy milyen témával érkezik a fotófesztiválra. És bár a portugál művész a képsorozatát tavaly szeptembertől januárig készítette, a szériából két fotót 2020-ban a pandémia alatt rögzített. Mindkettőn Lisszabon egy-egy forgalmas találkozási pontja, a Kereskedők tere (Praça do Comércio) és a Rossio tér (IV. Péter király tere) látszik napfényes időben és emberek nélkül, ahogy azt normál esetben nem láthatnánk.

De ki is volt pontosan Martell Károly, hisz a név hallatán sokaknak a Frank Királyság majordomusa juthat eszébe vagy Árpád-házi Mária fia, Anjou Martell Károly, aki a középkorban követelte a magyar trónt. A kiállítás főszereplője jóval később élt, és története mai kifejezéssel élve egy igazi sikersztori. A török hódoltság után, 1695-ben született az akkori magyar fővárosban, Pozsonyban, majd bejárta Európát, csatlakozott a Lengyel-Litván Unió, majd Nagy-Britannia királysága hadseregéhez, mígnem 1733-ban Portugáliába érkezett, ahol nemcsak az ezredesi rangig vitte, de Lisszabon építészetében is komoly részt vállalt.

Első jelentős munkája 1735-ben az akvadukt (Aqueduto das Aguas Livres) hálózatának felügyelete volt, melynek építését a vízhiány miatt V. János portugál király rendelte el, hogy a várost a Caneças községből származó vízzel lássa el. 1755. november 1-én aztán hatalmas földrengés rázta meg Lisszabont, és bár a vízvezeték túlélte, az Alsóvárost (Baixa) újjá kellett építeni, melyben Martell Károly fő építészi szerepet vállalt a portugál Eugénio dos Santos és Manuel da Maia mellett. A magyar alkotó számos műve ma is látható, mint az Amoreiras-kapu, a Patkány- és Remény-kút, illetve az általa tervezett manzárdtetők, melyek Lisszabon egyik meghatározó látványává váltak. Emellett a fővárostól húsz kilométerre fekvő Oeiras-ban I. József portugál király első minisztere számára épített palotát, míg a coimbra-i Új Szent Klára-kolostor kapuja és keringője is a nevéhez fűződik. A budapesti kiállításon most mi is „bejárhatjuk” Martell Károly építészetének egy részét, a kontrasztos képeket nézve pedig egy kicsit visszautazhatunk a múltba.