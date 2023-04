nepszava.hu;

díj;tévhitek;konteó;áltudomány;Bagdy Emőke;Laposföld-díj;

2023-04-23 10:40:00

Bagdy Emőke kapta a 2023-as Laposföld-díjat

Az indoklás szerint a szexuális fejlődéssel és a nemi szerepekkel kapcsolatos elavult, több évtizede meghaladott álláspont magabiztos és kitartó képviseletéért és ideológiai elköteleződésből fakadó rendszeres gendertagadó, homofób megnyilvánulásaiért, amelyeket gyakran fűszerez szabad megfogalmazású kvantumhalandzsával.

Bagdy Emőke kapta a 2023-as Laposföld-díjat – derült ki a Szkeptikus Társaság bejelentéséből.

A Szkeptikus Társaság által vitacsoportban indított, később pedig a Facebook-oldalukon is elérhetővé tett nyílt szavazás két hétig volt elérhető, ami alatt összesen közel 1700 szavazatot adtak le a 11 jelölt valamelyikére (egy személy több jelöltre is szavazhatott). A szavazatok számának összesítése alapján az alábbi személyek és szervezetek kerültek be a döntőbe:

Mint írják, a “kitüntetést” a Magyarországon élő/működő azon személyek vagy intézmények, szervezetek valamelyikének adományozzák, akik az elmúlt egy évben széles nagyközönség előtt az alább felsorolt tevékenységek közül legalább egyben “elévülhetetlen érdemeket szereztek”. Akinek a munkásságát a nagyközönség és a Szkeptikus Társaság is a legkárosabbnak ítéli össztársadalmi szempontból, különös tekintettel a tudományba és a tényekbe vetett bizalom megrendítésére.