Vas András;

Balaton;Club Aliga;

2023-04-24 13:55:00

Ezrek használják az aligai lejárót, lehet, hogy most elveszik tőlük

Újabb frontvonal alakult ki a hajdani pártüdülő NER-közeli tulajdonosa és a helyiek között. A tét a vízpart megközelítése.

– Most kezdődik a lakók és a nyaralók kiszorítása a partról. Ha a Deák utcai lépcsőt lezárják, nem lehet lejutni a magaspartról, és akkor itt vége a strandolásnak – mondta elkeseredetten Bukovszki András, az Aligai Fürdőegyesület (AFE) elnökhelyettese. Kijelentését Balázs Attila, a Club Aliga-tulajdonos Pro-Mot Kft. ügyvezető-tulajdonosának arra a levelére alapozta, amelyben feltételekhez köti, hogy a helyiek és a nyaralók használhassák a magaspartról a hajdani Castro-villához levezető lépcsős sétányt.

Az AFE március végén kérte a tavaly ismét új, de továbbra is több szálon erősen a NER-hez kötődő tulajdonoshoz került Pro-Mot hozzájárulását, hogy az egyesület tagjai és más helyiek, ahogyan az elmúlt években minden tavasszal társadalmi munkában elvégezhessék a magaspartról a tóparti alsó útig kacskaringósan levezető, cirka 50 méteres szintkülönbséget leküzdő lépcsősor karbantartási munkáit. A cég engedélyére azért van szükség, mert a lépcső a Club Aligán, vagyis magánterületen át vezet. Balázs Attila jelezte, méltányossági alapon hozzájárul a munkálatokhoz, ám előbb az egyesület szerezzen be független igazságügyi szakértői véleményt, valamint hatósági állásfoglalást a lejáró műszaki és statikai alkalmasságáról.

– A mostani lépcső az egykori, a helyiek által 53 éve használt Kormányőr-lejáró helyén épült ki – magyarázta Bukovszki András. – Korábban sem fordult elő baleset, de éppen a biztonságosabb lejutás miatt épült meg 2010-ben a lépcső, melyhez a cég akkori vezetése adott 1,25 millió forintot. Rendes tervdokumentáció készült, s azt le is adták az önkormányzatnak. Szó volt róla, hogy úgy 200 méterrel délebbre is kialakítanak egy lejárót, s majd mindkettő külön helyrajzi számot kapva az önkormányzat tulajdonába kerül. Sajnos anyagi okok miatt a második nem készült el, s a folyamatos tulajdonosváltások során az adminisztráció is elmaradt. Ám eddig ez nem okozott gondot, a Pro-Mot mindenkori vezetése természetesnek vette, hogy a több ezer helyi és nyaraló, akik le akarnak jutni a magaspartól a vízhez, ezt a lejárót használja. Az általunk megkérdezett jogász szerint, amennyiben a lépcsőt kizárólag saját rizikóra lehet használni, akkor a cégnek és vezetőjének nem merülhet fel semmilyen felelőssége. Karbantartás nélkül viszont valóban előfordulhat baleset, nem véletlen, hogy az egyesületünk minden évben kijavítja a korlát hibáit, s megtisztítja a lépcsőket a törmeléktől.

Balázs Attila lapunk megkeresésére azzal indokolta feltételeiket, hogy saját mérnöki számításaik és műszaki vizsgálataik alapján a magasparti löszfal instabil, folyamatosan mozgásban van.

– Amennyiben az egyesület bemutatja a hatósági engedélyt, akkor készek vagyunk közreműködni a lejáró szakszerű felújításában, és partnerek vagyunk a lejáró hosszútávú megoldásának rendezésében is – állította.

Nem mellékesen nemcsak az aligaiak használják a lejárót, hanem a balatonfőkajáriak, sőt, a Balatonakarattya déli részén nyaralók is. A magaspartról ugyanis nem egyszerű lejutni a vízhez: a Club Aliga főútja mellett csak ez a lépcső vezet le, máskülönben az alsó útra csak Siófok-Sóstó felől, illetve Balatonakarattya északi részéről lehet lehajtani. Vagyis több ezer helyi nyaraló számára az egyetlen lehetőség a Deák utca végi lejáró, innen érhető el legrövidebb úton a kikötő, az Aliga II. partszakasz, illetve az akarattyai Gumirádli-strand. A lejáró korábban a hajdani Castro-villához vezetett, az Aliga II-nek az alsó út és a tó közötti részét már felparcellázták: ahogyan erről lapunkban elsőként beszámoltunk – mivel az önkormányzat és az állam nem élt elővásárlási jogával –, a Balaton-part legexkluzívabbnak számító, tómederig érő telkeit jellemzően ingatlanfejlesztő-hasznosító cégek vásárolták meg a Pro-Mottól összesen több mint 7 milliárd forintért.

Miután Akarattya felől az alsó utat, ami amúgy állami út egy vaskapu zárja le, melyen csak gyalog vagy biciklivel lehet átjutni, ha a kikötő után kihelyeznek egy sorompót, sikerül lezárniuk a hajdani Aliga II.-t. Éppen ezért ennek a lejárónak a sorsa eldönti, megmarad-e a nyitott part, így kértük a Pro-Motot, a falu felé tett vállalásait, mint jogutód tartsa tiszteletben, és szabályozza ki önálló helyrajzi számon a két lejárót. Ha viszont nem járul hozzá a használatukhoz, akkor visszatér a múlt, s a pártvezérek egykori luxusnyaralóhelye egy milliárdosok számára zárt üdülőteleppé válik. Ahol persze nemkívánatos az átlagember, legyen az helyi vagy nyaraló.

A Népszava kérdésére Balázs Attila állította, mindez nem igaz, nem a löszfal alatti területek további fejlesztése vagy értékesítése miatt nem járultak hozzá a lejáró használatához.

– Ezt a koncepciózus teóriát határozottan cáfoljuk – jelentette ki. – Feltételes hozzájárulásunk egyetlen oka, ahogy már említettem, kizárólag a löszfal természetes állapotából eredő kockázat és a lejáró, valamint az érintett magaspart balesetveszélyes állapota, mert meggyőződésünk, hogy a helyi lakosok, üdülőtulajdonosok és kirándulók biztonságának a biztosítása minden más szempontot, érdeket felülír.