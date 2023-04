Á. B.;

2023-04-24 12:38:00

Semjén Zsolt: nem kell politikailag kihasználni a pápalátogatást

Már csak Bayer Zsoltnak kellene szólnia.

Természetesen Magyarországnak, mint Magyarország, óriási megerősítés ez a pápai látogatás. Azt gondolom, hogy más vezetőknek a magyarországi látogatását a dolog természetéből eredően ki kell használni. A Szentatyának a látogatása tekintetében ez nem így van - jelentette ki az egyházügyekért is felelős miniszterelnökhelyettes hétfő reggel a Hír TV-ben.

Ferenc pápa április 28-30. között lesz Magyarországon, Semjén Zsolt kijelentette, nem gondolja, hogy politikai megerősítésre és politikai haszonra kellene átváltani a katolikus egyházfő érkezését. Kétségkívül nagy megerősítés, de ez egy lelkipásztori látogatás, egy apostoli látogatás. Önmagában az, hogy harmadszor jön el a magyarokhoz - Csíksomlyó Eucharisztikus Kongresszus - és most egy hivatalos látogatás, ez önmagáért beszél, nem kell túlragozni - fejtegette.

Hozzátette, ugyan fontos, hogy megerősítse a kormány álláspontját néhány kérdésben - úgy is mint családok védelme, béke melletti kiállás - de a legfontosabb az, hogy

Ugyanakkor a felekezeti határokon túlmenően minden emberhez szól, minden jó szándékú emberhez szól, és az ő üzenete a szolidaritásról, a szeretetről, az életről, a békéről, az mindenki számára értéket jelent, akkor is, hogyha az illető nem katolikus, vagy akár nem is keresztény. Ezért nagyon fontos, hogy a pápának a látogatása, ami persze a keresztény civilizáció kultúrkörében történik, de ez szellemi, lelki természetű, ami a szeretetben, a krisztusi szeretetben való megerősítésünket jelenti – zárta gondolatait Semjén Zsolt.

Itt érdemes persze megemlíteni, hogy a KDNP-elnök fideszes elvbarátja, Bayer Zsolt egy teljesen más hangot ütött meg korábban a pápával kapcsolatban, akit demens vénembernek, migránshátterűnek, argentin libsinek és derék liberális gender-hívő marhának is titulált. Mint elsőként beszámoltunk róla, a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa emellett politikai tőkét is szeretne kovácsolni a dologból, ugyanis békemenetet hirdetett a pápai misére, mondván, ez nem csak lelkileg lesz fontos, de ennek politikai üzenete is lenne.

De nem mennek messzire egy kis politizálásért a magyar katolikus egyházban sem, Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök legalábbis nemrég megjegyezte, Ferenc páp azért jön, mert egy kicsit félrevezették Magyarországgal kapcsolatban.