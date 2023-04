nepszava.hu;

kormány;adó;bankok;változtatások;extraprofit;

2023-04-25 14:38:00

Jelentős változtatott az Orbán-kormány a banki extraprofitadón

A Portfolio értesülése szerint a kormány a változtatással valószínűleg méltányosabbá szeretné tenni az extraprofitadót, amely jobban büntette azokat a bankokat, amelyek hosszabb lejáratú állampapír-befektetéseiken a kamatkörnyezet emelkedése miatt szenvedtek el átértékelődési veszteségeket, viszont jutalmazta azokat, amelyek likviditásukat rövid távon a jegybanknál helyezték el. A változásnak a legnagyobb nyertese az OTP, legnagyobb vesztese pedig a Raiffeisen, az UniCredit és a K&H lehet.

Jelentős változtatásokat eszközölt a kormány a banki extraprofitadón – derül ki a legutóbbi Magyar Közlönyből, amit a Portfolio vett észre.

A kabinet a tavalyi év közepén vezette be a 2010 óta meglévő banki különadó mellé az extraprofitadót is, hogy ezzel lefölözze a kamatkörnyezet emelkedéséből származó banki profit egy részét. Az adókötelezettség alapja nem más, mint a megelőző adóév éves beszámolója alapján kalkulált Htv. (helyi adókról szóló 1990. évi C törvény) szerinti nettó árbevétel. Az adó kulcsa 2022-ben 10% volt, idén pedig az adóalap dinamikus növekedése miatt 8%. Az extraprofitadó nem felel meg a nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) szerinti jövedelemadó definíciójának, ezért a bankok jellemzően a működési költségek között mutatják ki eredménykimutatásukban.

Az MNB elemzése és a portál számítása szerint a kormány tavaly 226 milliárd forintot vont el ezzel a bankszektortól, ez a szektornak az extraprofitadó nélkül számolt tavalyi (nem konszolidált) adózás előtti nyereségének mintegy 29 százaléka volt.

Ezt módosította most a kormány a rendelettel, amely a második félévre vonatkozik. Ennek értelmében

A portál értesülése szerint az intézkedés költségvetési szempontból és a bankszektor teljes adóterhelése szempontjából semleges.

Forrásaik szerint a kormány a változtatással valószínűleg méltányosabbá szeretné tenni az extraprofitadót, ugyanis a nettó bevételek, illetve az azok oroszlánrészét kitevő nettó kamatbevételek nem tükrözték megfelelően a bankoknál a kamatkörnyezet emelkedése miatt keletkezett többletnyereséget, az extraprofitadó így jobban büntette azokat a bankokat, amelyek hosszabb lejáratú állampapír-befektetéseiken a kamatkörnyezet emelkedése miatt szenvedtek el átértékelődési veszteségeket, viszont jutalmazta azokat, amelyek likviditásukat rövid távon a jegybanknál helyezték el.

A portál értesülése szerint a változásnak a legnagyobb nyertese az OTP, legnagyobb vesztese pedig a Raiffeisen, az UniCredit és a K&H lehet.

A rendelet egyelőre 2023 végéig határozza meg az extraprofitadót.