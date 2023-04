Á. B.;

Oroszország;világháború;Dmitrij Medvegyev;

2023-04-25 18:19:00

Dmitrij Medvegyev szinte szóról-szóra felmondta a Fidesz propagandáját a világháború veszélyéről

Szakértők szerint a Kreml ezzel a retorikával csak azt szeretné elérni, hogy a Nyugat ne szállítson fegyvereket Ukrajnának.

Kísértetiesen hasonlít az Orbán-kormány propagandája a Kremléhez - legalábbis ez derül ki a Reuters cikkéből.

A brit hírügynökség cikke szerint a volt elnök és kormányfő, az orosz biztonsági tanács helyettes elnöke arról beszélt kedden egy moszkvai konferencián, hogy valószínűleg egy új világháború küszöbén állunk, s egyre növekszik egy nukleáris konfrontáció kockázata. Dmitrij Medvegyev úgy véli, egy új világháború nem elkerülhetetlen, de egyre jobban nő a kockázata. Ez pedig súlyosabb problémát jelent, mint az éghajlatváltozás.

Korábban a háborús bűncselekmények miatt elfogatóparanccsal körözött Vlagyimir Putyin is arról beszélt, hogy a világ a II. világháború óta eltelt időszak legveszélyesebb évtized elé néz. Az ukrajnai háborút az agresszív és arrogáns Nyugat ellen vívott egzisztenciális csatának állítja be, és kijelentette, hogy Oroszország minden rendelkezésre álló eszközt be fog vetni, hogy megvédje magát minden agresszorral szemben. Az Egyesült Államok és szövetségesei birodalmi területszerzésként ítélték el az Ukrajna elleni orosz támadást, a kijevi vezetés pedig azt állítja, addig fog harcolni, amíg az orosz csapatok ki nem vonulnak az országból.

Dmitrij Medvegyev kijelentései lényegében teljes átfedésben vannak a Fidesz központi üzeneteivel. Néha még a volt orosz elnök is elismerően szól Orbán Viktorról. Mint korábban beszámoltunk róla, a magyar miniszterelnök egy minapi nyilatkozatát „szép, bátor és pontos eszmefuttatásnak” nevezte.