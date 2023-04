Á. B.;

riogatás;Aljakszandr Lukasenka;harmadik világháború;Belarusz;

2023-04-20 13:25:00

A belarusz diktátor is Orbán-kormány propagandaszólamával riogat, szerinte az orosz-ukrán konfliktuson keresztül mindannyiunkat belerángatnak a harmadik világháborúba

Aljakszandr Lukasenka azt elfelejtette hozzátenni, hogy Vlagyimir Putyin csatlósaként passzívan támogatja a megszállást.

„Ma a nácik, a fasiszták és más söpredék megpróbálják átírni a történelmet – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka pénteken, miután hivatalában fogadta Alekszandr Beglov szentpétervári kormányzót.

A Belta állami hírügynökség beszámolója szerint a belarusz diktátor azt mondta, ezek az erők az orosz-ukrán konfliktuson keresztül egy harmadik világháborúba akarnak belerángatni bennünket”. Mint ahogy korábban sem, úgy most sem lesznek sikeresek ezen kísérletek - vélekedett. Mondatai már csak annak fényében is érdekesek, hogy idehaza már lényegében a csapból is az a fideszes propagandamondat folyik, miszerint ha nem ér véget a invázió, akkor az egy világháborúhoz vezet. Ugyanakkor a szakértők egyértelműen azon az állásponton vannak, hogy ennek esélye továbbra is nagyon alacsony.

Magyarország és Belarusz egyébként az utóbbi időkben feltűnő barátkozásba kezdett. Nemrégiben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Minszkbe látogatott, míg pár héttel később kollégája viszonozta a vizitet.

Belarusz kitartóan Oroszország szövetségesének és csendestársának a szerepét játssza az Ukrajna ellen indított háborúban. Bár saját egységekkel a belaruszok egyelőre nem szálltak be a harcokba, az ország területén több ezer orosz katona állomásozik, egy részük pedig onnan is indult támadásra 2022. február 24-én. A Kreml egyébként ezt meg is hálálja, Vlagyimir Putyin március 25-i bejelentése szerint Oroszország taktikai atomfegyverekkel lepi meg Aljakszandr Lukasenka rezsimjét.