2023-04-25 20:54:00

Enyhítené a Büntető törvénykönyvet a Fidesz, hogy többet lehessen hazudni

A nagyon durva eseteket továbbra is szankcionálnák.

Módosítaná a Büntető törvénykönyv becsületsértésre és rágalmazásra vonatkozó passzusait a Fidesz.

Egy, az Országgyűlés honlapjára kedd este feltöltött javaslat szerint – amelyet Kocsis Máté frakcióvezető és Halász János szóvivő jegyez – nem lenne büntethető rágalmazás és becsületsértés miatt az, aki a közügyek szabad megvitatásakor sajtótermékben vagy médiaszolgáltatás útján követi el a bűncselekményt. Cselekménye ekkor sem irányulhat az érintett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadására.

A kormánypárti politikusok érvelése szerint az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága egybehangzó és következetes álláspontot képvisel azzal kapcsolatban, hogy a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás jogának gyakorlása során keletkezett közlések miatt a felelősségre vonás lehetősége korlátozott. A közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén csak végső esetben lehet a büntetőjog eszközéhez folyamodni - ugyanis ha valaki kifogásol egy tartalmat, akkor más úton is jóvátételt nyerhet mind erkölcsi, mind anyagi értelemben. Ilyen a sajtó-helyreigazítás, vagy a személyiségi jogi per indítása. Általános jogelv, hogy a büntetőjog nem tartalmazhat olyan tilalmakat, amelyek hatása nagyobb hátrányt okoz, mint amelytől vissza kíván tartani, és nem használható fel olyan célok elérésére, amelyek más alkalmas eszközzel is elérhetőek, kiválthatóak - érvelnek.

A hatályos jogszabály szerint a rágalmazás vétségét követi el, aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, így rá emiatt akár két év szabadságvesztés is kiszabható. Minősített esetben ez két év is lehet, ha valaki ezt a nagy nyilvánosság előtt teszi, jelentős érdeksérelmet okoz, vagy éppen aljas indokból vagy célból követi el.

Aki pedig a nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, az becsületsértés miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A bírói gyakorlatban eddig nem fordult elő, hogy valaki jogerősen börtönbe küldjenek ilyen bűncselekmény elkövetése miatt.

A Büntető törvénykönyv enyhítésének a szándéka borítékolhatóan arról szól, hogy a Fidesz szeretné csökkenteni a szócsöveként működő média által elvesztett perek számát, a Magyar Nemzet azonban valószínűleg az elfogadása után is elítélné az igazságszolgáltatás a náci hangvételű írás miatt, amelyet a Párbeszéd társelnökéről, Szabó Tímeáról közölt