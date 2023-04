Vas András;

ombudsman;Balatonföldvár;építési engedély;kikötőépítés;Kozma Ákos;

2023-04-27 18:45:00

Ombudsmanra vár a balatonföldvári kikötő pere, a bírósági döntés ellenére a mólószárnyak gőzerővel épülnek

Csak május végére várható ítélet a balatonföldvári kikötőépítés ügyében, mivel Kozma Ákos véleménye nem érkezett meg a beruházásról.

Nem született ítélet a balatonföldvári Nyugati strandon épülő kikötő építési engedélye ügyében: a pécsi bíróság május végére halasztotta a döntést, ugyanis a szerdai tárgyalásig nem érkezett meg az alapvető jogok biztosának, Kozma Ákosnak a véleménye a beruházásról, s mivel az eljárás környezetvédelmi kérdéseket is felvet, az ombudsmani értékelés nélkül nem lehet verdiktet hirdetni az ügyben.

Mint arról beszámoltunk, a bíróság tavaly már döntött egyszer, s megsemmisítette a Veszprém Megyei Kormányhivatal építési engedélyét arra hivatkozva, hogy az ellentétes a helyi építési szabályzattal, ami kimondja, hogy a strandok területe és funkciója nem változtatható meg. (A tervezett kikötő mólószárnyai a strandot kettévágják).

Ennek ellenére a város jegyzőjének állítása alapján a kormányhivatal a bírósági döntés után néhány nappal az eredetivel megegyezően új engedélyt adott ki a beruházó Balabo Kft. számára, s a cég gőzerővel neki is látott a munkának. A tóba több száz méter hosszan benyúló mólószárnyak már jól látszanak, láthatóan a Balabo az újabb bírósági döntésig olyan készültségi fokig akar eljutni, hogy egy esetlegesen kedvezőtlen ítélet után is fennmaradási engedélyt kérhessen. Pedig a cég – és vele karöltve az önkormányzat, mely a helyiek egy jelentős részének felháborodása ellenére erőlteti a kikötőépítést – eddig minden jogi fórumon elvérzett: március végén, ahogyan azt megírtuk, a Kúria tanácsa is elutasította (az első ítélet nyomán beadott) felülvizsgálati kérelmüket.

A tópartjukat, strandjukat féltő, a kormányhivatali határozatot korábban is megtámadó civilek természetesen a második építési engedélyt is bíróságra vitték.

A földvári kikötőépítésre – a DK februári levele után – az Európai Unió környezetvédelmi biztosa, Virginijus Sinkevicius is felfigyelt. Miután a Nyugati strand korábban többek között közel 180 millió forintnyi uniós támogatásból újult meg, a litván biztos a napokban levélben kereste meg a magyar hatóságokat az eset kivizsgálását kérve, jelezve, hogy a beruházás nemcsak a természeti környezetet veszélyezteti, de egy korábbi EU-s projektet tesz semmissé.

A fideszes többségű földvári képviselő-testület a 2019-es önkormányzati választások után vette napirendjére a hivatalosa e-kikötőként épülő – a valójában a vitorláshelyek töredéke lenne valóban elektromos – beruházás ötletét, melyről a kampányban még mélyen hallgatott. A koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli jogrendnek köszönhetően Holovits Huba kormánypárti polgármester 2020 tavaszán előbb kiírta a pályázatot, melyen egyedül a nem sokkal korábban az e-kikötő létesítésére 897 millió forintos állami támogatást nyert Balabo Kft. indult, majd a városvezető győztest is hirdetett.

A civil szervezetek ugyan a kezdetektől tiltakoztak a projekt ellen, ennek ellenére a kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya szabad utat adott a beruházásnak, mely a megfelelő vízjogi engedélyeket is beszerezte a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Utóbbiból derült ki, hogy eredendően 1,6 milliárd forintból megépülő, 2,3 hektár vízfelületű, összesen 2,8 hektáros, 175 hajó befogadására alkalmas kikötő mólószárnyai, melyek ráadásul a strandot is kettévágják, a korábban tervezett 311, illetve 225 méteresnél is hosszabbak lesznek: egyik 380 méternyire nyúlik majd be a tóba.