Czene Gábor;

Magyarország;program;menekültek;látogatás;Ferenc pápa;

2023-04-27 16:00:00

Sok száz szegénnyel és menekülttel találkozik Budapesten Ferenc pápa

Nagy a készülődés a VII. kerületi Rózsák terén lévő, Árpád-házi Szent Erzsébetről elnevezett katolikus templomban. „Minden szentmise végén imádkozunk a pápa látogatásáért” – számolt be lapunknak a 2012-ben pappá szentelt Kampfmüller Sándor, a templom plébániai kormányzója.

Ferenc pápa magyarországi látogatása második napján, szombat délelőtt megy a Rózsák terére, hogy szegényekkel és menekültekkel találkozzon. A vendéglátók fizikai értelemben is igyekeznek méltóvá tenni a körülményeket a pápa és a rászorulók fogadására. Úgy érezték, nem lenne elegendő, ha a szokásos módon felmossák a padlót és letörölgetik a padokat. A szervezők különböző cégek közreműködésével alapos nagytakarítást rendeltek el: az ablakok tetejétől kezdve a boltíveken át minden ragyogni fog.

Február végén vált hivatalossá, hogy Ferenc pápa április 28-án Magyarországra jön. Kampfmüller Sándor a bejelentés előtt pár héttel Erdő Péter bíborostól értesült arról, elképzelhető, hogy az egyik helyszín a Rózsák tere lesz.

Ahogyan arra a Népszavának adott interjújában nemrég Máté-Tóth András teológus is felhívta a figyelmet, Ferenc pápa látogatásainak állandó eleme a rászorulókkal való találkozás. Kampfmüller Sándor közlése szerint a katolikus segélyszervezetek szervezésében az egész ország területéről érkeznek szegények, hajléktalanok, menekültek. A templomban hatszázan, de a templomkertben is több százan lesznek. A teljes létszám tehát közelít az ezerhez.

A templom kiválasztásában (erről a püspöki kar döntött) fontos szempont volt, hogy központi helyen legyen, méreteinél fogva megfeleljen egy ilyen nagyszabású esemény megrendezéséhez, lelkiségében kötődjön a szegénységhez. Árpád-házi Szent Erzsébetről, aki a templom névadója és védőszentje, tudjuk, hogy annak idején sokat tett a szegényekért. Lelkisége nagyon is illik mind a pápához, mind azokhoz, akikkel találkozni fog – hangsúlyozta Kampfmüller Sándor. A Rózsák tere akár a vallási és kulturális sokszínűség szimbóluma is lehet. A római katolikus templom mellett egy görögkatolikus templom található, de a téren működik az evangélikus egyház ifjúsági kollégiuma, a buddhisták lelki központja, a szerb iskola és egy állami óvoda is – sorolta a lelkipásztor. A pápa a program szerint egy órát tölt majd a templomban, beszélni is fog, lesznek tanúságtételek, közös imádság és közös ének.

Amikor Ferenc pápa 2015-ben megnyitotta az „irgalmasság rendkívüli szentévét”, akkor zarándokként több magyar paptársával Kampfmüller Sándor is ott volt a Szent Péter téren. Személyesen azonban most először fog találkozni a pápával. „Egészséges izgalom van bennem, szeretném, hogy minden rendben legyen és mindennel elkészüljünk időre” – mondta. A köszöntő beszédet Spányi Antal székesfehérvári püspök tartja, ő pedig ajándékot ad át az egyházfőnek: azt az emlékérmet, amelyet a templom felszentelésének századik évfordulójára bocsátottak ki. Az emlékérmen a templom és Szent Erzsébet látható.

„Szeretem őt” – jelentette ki Kampfmüller Sándor arra a kérdésünkre, hogy mit gondol Ferenc pápáról. Nagyon is emberi arca van, mégis Krisztust közvetíti, „Krisztus szolgájaként Krisztust hozza az emberek közé”. A lelkipásztor tisztában van azzal, hogy a pápát a magyarországi katolikus egyházon belül is érik bírálatok, de ő a saját környezetében nem tapasztalt ilyesmit: az esztergom-budapesti főegyházmegyében egyértelműen pozitív a megítélése.