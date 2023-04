Batka Zoltán;Frank Zsófia;

Fidesz;rágalmazás;sajtószabadság;Kocsis Máté;kormánypropaganda;Btk.-módosítás;

2023-04-27 06:30:00

Fontos a szólásszabadság, de a Fidesz inkább csak a saját propagandistáin segít

A fideszes törvényjavaslat szerint a sajtótermékben a „közügyek szabad megvitatásakor” elkövetett rágalmazás és becsületsértés csak akkor lenne büntethető, ha a „sértett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadása” történne.

„Kicsit tartok attól, hogy az Európai Bizottság vállon veregeti magát, micsoda óriási segítséget nyújtott a magyar sajtószabadságnak, miközben mindenki hazudhat tovább boldogan” – fogalmazott érdeklődésünkre Polyák Gábor médiakutató a fideszes Halász János és Kocsis Máté által benyújtott Btk.-módosításáról.

A törvényjavaslat szerint a sajtótermékben a „közügyek szabad megvitatásakor” elkövetett rágalmazás és becsületsértés csak akkor lenne büntethető, ha a „sértett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadása” történne.

Polyák Gábor szerint a médiában valódi változást nem jelent a Btk. módosítása, mivel láthatóan eddig sem tartott vissza senkit, hogy rágalmazásért vagy becsületsértésért elvileg akár börtön is járhatna. Az más kérdés, hogy a bíróságok ezzel nem éltek, eddig is inkább sérelemdíjakat szabtak ki, ennek a lehetősége pedig továbbra is ott marad a Polgári törvénykönyvben. Ezekben az esetekben a kormánymédia inkább „mellényzsebből fizet”. A TV2 például 16 helyreigazítást nem hajlandó lehozni, inkább újra és újra megfizeti a végrehajtási bírságot.

Kattintson és regisztráljon a teljes cikk elolvasásához a mobil Népszaván! Egy hétig szabad a betekintés.

– derül ki cikkünkből még.