Budapest;közvélemény-kutatás;Medián Közvélemény- és Piackutató Kft.;

2023-04-27 11:14:00

Medián: a fideszesek több mint egyharmada is úgy látja, hogy szívatja Budapestet az Orbán-kormány

Ennek ellenére Karácsony Gergely népszerűsége látszólag stabil.

A budapestiek túlnyomó többsége szerint azért nehezíti a főváros anyagi helyzetét az Orbán-kormány, mert ellenzéki vezetése van - derül ki a Medián és a 21 Kutatóközpont 1000 fős reprezentatív fővárosi minta telefonos megkérdezésével, a HVG számára készített közvélemény-kutatásának eredményeiből.

A felmérés szerint Budapest pénzügyi helyzetét csak a válaszadók 12 százaléka látja megfelelőnek, ezzel szemben több mint háromnegyedük - 77 százalékuk - úgy véli, nehézségei vannak a fővárosnak.

A fővárosiakat megkérdezték arról is, hogy szerintük Budapest jelenleg több, vagy kevesebb adót fizet-e most, mint a fideszes városvezetés idején. Erre a válaszadók több mint fele (összesen 54 százaléka) válaszolta azt, hogy sokkal, vagy valamivel többet, 14 százalékuk szerint ugyanannyit, 8 százalékuk pedig azt felelte, hogy kevesebbet. A vélemények között persze nagy a különbség a pártszimpátia fényében, mindazonáltal a kormánypárti szavazóknak is 22 százaléka válaszolta, hogy több adóval sarcolja most Budapestet a kormány, mint korábban. Az ő körükben nagyjából ugyanilyen arányban (23-23 százalék) vannak azok, akik szerint ugyanannyit, illetve kevesebbet fizet a főváros.

Feltűnő azonban, hogy a Fidesz-szimpatizánsok, és a pártnéllküliek között is nagyfokú a bizonytalanság a kérdésben: 32, illetve 33 százalékuk jelezte, hogy nem tudja erre a választ. Utóbbi csoportban 48 százalék vélekedett úgy, hogy sokkal több, vagy több adót fizet Budapest. Az ellenzéki szimpatizánsok körében értelemszerűen ez az arány jóval nagyobb: 78 százalék.

mert ellenzéki vezetése van. Az ellenzéki szimpatizánsok 96 százaléka, a párnélküliek 75 százaléka, de még a Fidesz-szimpatizánsok 34 százaléka is így vélekedett. Azt, hogy a kormánypárti vezetésű településeket a kabinet ugyanúgy kezelné, mint a fővárost, a válaszadók mindössze 17 százaléka gondolta: a fideszesek körében ez az arány 51 százalék, a pártnélkülieknél 11 százalék, az ellenzékiek körében pedig mindössze 1 százalék.

Mindezek ellenére a budapesti lakosok többsége kedvezően ítéli meg Karácsony Gergely főpolgármester ténykedését: 56 százalékuk szerint minden tőle telhetőt megtesz, egyharmaduk szerint azonban csak panaszkodik és a felelősséget hárítja. Teljesítményével összességében 59 százalék nyilatkozott elégedetten, 25 százalékuk pedig elégedetlenségéről számolt be.

A jelenlegi főpolgármester más politikusokkal összehasonlítva is az élen szerepelt a népszerűségét tekintve: 50 százalék nyilatkozott róla pozitívan. Őt a momentumos Donáth Anna követi 48 százalékkal, majd Tarlós István korábbi főpolgármester következik 45 százalékkal. A többiek őket jelentősen lemaradva követik, a Karácsony Gergely esetleges kihívójaként emlegetett Szentkirályi Alexandra 38 százalékot kapott, ugyanannyit, mint Dobrev Klára DK-s európai parlamenti képviselő. Orbán Viktor és Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető 33-33 százalékot kaptak, azaz nem örvendenek túl nagy népszerűségnek Budapesten.