Orbán Viktor hittel várja Ferenc pápát

Budapest;jövő;Orbán Viktor;pápalátogatás;hit;Ferenc pápa;

2023-04-27 21:33:00

A magyar miniszterelnök erre építene stabil jövőt.

Várjuk Ferenc pápa látogatását – írta csütörtök este a Twitteren Orbán Viktor miniszterelnök. Azt írta, hogy az olyan nehéz időkben, mint a miénk, fontos, hogy emlékezzünk arra, ami összetart bennünket. – A hit az az alap, amelyre stabil jövőt építhetünk. Isten áldja meg budapesti útját – tette hozzá a kormányfő.

Looking forward to the visit of @pontifex. In troubled times like ours, it is essential to remember what keeps us together, and faith is the foundation upon which we can build a stable future. May God bless his trip to Budapest.