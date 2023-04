Horváth Gábor;

2023-04-28 16:36:00

Valaki elszólta magát, az Orbán-kormány megszerezte Joe Biden fiának kínos e-mailjeit és videóit

Egy republikánus aktivista adta át azt a 126 ezer dokumentumot (e-maileket, fényképeket és videókat) tartalmazó merevlemezt, amelyet a 2020-as elnökválasztási kampányban próbálták felhasználni a később megválasztott demokrata politikus ellen.

A napokban az Orbán-kormányhoz került az amerikai elnök fia, Hunter Biden által évekkel ezelőtt szervizben hagyott laptop merevlemeze. Erről Jack Maxey republikánus aktivista tett említést a brit The Guardiannek egészen más témáról adott interjújában. Mint mondta, jelenleg Európában tartózkodik és „éppen most” adta át a merevlemezt „Orbán Viktor kormányának”. Jack Maxey neve a merevlemezzel összefüggésben vált szélesebb körben ismertté: 2020-21-ben ő osztogatta annak másolatait a Trumppal rokonszenvező médiának. A férfi korábban Donald Trump volt kampányfőnökével és főtanácsadójával, Steve Bannonnal dolgozott. Utóbbinak abban az időben jó budapesti kapcsolatai voltak.

A most 53 éves Hunter Biden üzletember és bejegyzett lobbista, akinek adóbevallásait már öt éve vizsgálják a szövetségi szervek. Az eljárás még a Trump-kormányzat alatt indult, de Joe Biden elnöksége idején is folytatódik – az ügyben egyelőre nem történt vádemelés.

Hunter Bidennek évtizedekig tartó kábítószer- és alkoholproblémái voltak, saját bevallása szerint ezek leküzdésére 2019-ben orvosi segítséget kért. Valamikor ekkortájt javításra beadott egy laptopot a Delaware állambeli Wilmington egyik szervizébe. Amikor egy év után sem ment érte, a szerviz üzemeltetője, aki saját leírása szerint Trump-hívő republikánus szavazó, megvizsgálta a merevlemez tartalmát, majd átadta azt Rudy Giuliani egykori New York-i polgármesternek, aki akkor már Donald Trump elnök ügyvédjeként az akkori amerikai elnök újraválasztásán dolgozott. Az adathordozót Giuliani és Bannon juttatta el a republikánusokhoz közeli bulvárlaphoz, a New York Posthoz, majd az 2019 decemberében az FBI-hoz került, ahol a választások lehetséges oroszországi befolyásolásával összefüggésben vizsgálták.

A merevlemezen mintegy 126 ezer dokumentum volt, köztük e-mailek és Hunter Bidenre nézve meglehetősen dehonesztáló, őt alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt, netán meztelenül mutató videók. Ezekből a 2020-as elnökválasztás elé időzítve a New York Post elkezdett szemelvényeket közölni. A dokumentumok eredetisége eleinte kétséges volt, ezért a komoly lapok óvatosan kezelték azokat, később azonban a The New York Times, a The Washington Post és más orgánumok is megvizsgáltatták a merevlemezt, s tartalmának zömét hitelesnek minősítették. Az e-mailek közül néhány arra utalt, hogy Hunter Biden alelnök apjával való találkozáshoz segítette a vele üzleti kapcsolatban álló ukrán és kínai cégek képviselőit. Arra nem került elő bizonyíték, hogy Joe Biden aktívan segítette volna fia üzleti ügyeit.

Az előzmények ismeretében nem kizárt, hogy a laptop tartalma a következő elnökválasztási kampányban újra előkerül, ám az ebből a szempontból legizgalmasabb részeket Amerikában már régen kimazsolázták. Nem világos, hogy kinek az ötlete volt és milyen célt szolgál a merevlemez Magyarországra juttatása. Ezért kérdéseket intéztünk különböző magyar kormányzati szervekhez, illetve megpróbáltunk kapcsolatba lépni Jack Maxey-vel. Amint kapunk válaszokat, azokat is közöljük.