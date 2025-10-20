Bővülhet a laptoptilalom

A Trump-adminisztráció azt fontolgatja, hogy tiltólistára teszi a laptopokat és tableteket az Európából az Egyesült Államokba tartó repülőgépek fedélzetén – értesült a CBS News kormányzati forrásokból. Az amerikai kormány márciusban döntött arról, hogy nem engedi felvinni a fedélzetre a mobiltelefonoknál nagyobb elektronikai eszközöket meghatározott közel-keleti repterekről induló járatokon.