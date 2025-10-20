A Népszava információi szerint az október 1-jén megnyílt regisztrációs felület elérhetőségét több tankerületi központban is november 5-éig meghosszabbították, emellett az igénylésre jogosultak körét is kibővítették.
Az üzlet valakiknek jövedelmező volt, mert a két és félmilliárdos beszerzésben darabonkét még kétezer forint plusz áfát is kiszámláztak azért, hogy leszállítsák a gépeket az iskoláknak.
Egy republikánus aktivista adta át azt a 126 ezer dokumentumot (e-maileket, fényképeket és videókat) tartalmazó merevlemezt, amelyet a 2020-as elnökválasztási kampányban próbálták felhasználni a később megválasztott demokrata politikus ellen. A KTK cáfol.
Vitályos Esztert eltiltották a további jogsértéstől, de nem kell pénzbírságot fizetnie.
A politikus a jelek szerint nem sokkal a választás előtt jött rá, milyen fontos a digitalizáció az oktatásban.
Van, ahol kormánypárti e-mailről szervezik az átadóünnepséget.
Azt egyelőre csak a volt párja állította, hogy a Capitolium ostromának zsákmányát az orosz titkosszolgálatnak akarta eljuttatni.
A szülők többsége arra számít, hamarosan ismét „élvezheti” a digitális oktatás „örömeit”. Egyáltalán nem várják.
Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy gondnok ellen, aki egy budapesti bíróság informatikai terméből ellopott egy laptopot - közölte a fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel.
Egy titkosszolgálati információk alapján felépített robbantótesttel végzett tesztek után vezette be márciusban az Egyesült Államok a laptoptilalmat tíz, főként közel-keleti repülőtérről az Egyesült Államokba induló légijárat fedélzetén - közölte John Kelly amerikai belbiztonsági miniszter.
A Trump-adminisztráció azt fontolgatja, hogy tiltólistára teszi a laptopokat és tableteket az Európából az Egyesült Államokba tartó repülőgépek fedélzetén – értesült a CBS News kormányzati forrásokból. Az amerikai kormány márciusban döntött arról, hogy nem engedi felvinni a fedélzetre a mobiltelefonoknál nagyobb elektronikai eszközöket meghatározott közel-keleti repterekről induló járatokon.
Az amerikai hatóságok újabb utazási korlátozás bejelentésére készülnek, tudta meg a Reuters hírügynökség. Sajtóértesülések szerint ma jelentik be, hogy az Egyesült Államokba tartó légijáratok egy részén meg akarják tiltani, hogy az utasok elektronikus eszközöket vigyenek fel a fedélzetre.
Az ORFK 2015-ben 5019 alkalommal folytatott eljárást gépjármű feltörése miatt: tavaly leggyakrabban pénzt (681 alkalom), illetve laptopot, notebookot vagy táblagépet loptak az autókból (587 eset). Az ORFK statisztikája szerint célpontként szinte minden szóba jöhet, ami mozdítható: például cipő, gyümölcs, pálinka, sőt méhkaptár is.