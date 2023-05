Nyolcéves gyerek is megsebesült, amikor hullani kezdtek az orosz rakéták Dnyipro megyére

nepszava.hu;

2023-05-01 12:52:00

A Pavlohradot ért vasárnap éjjeli támadásnak legalább 34 sérültje van, a legfiatalabb 8 éves.

Egyre intenzívebb orosz rakétatámadások célpontja Ukrajnában Dnyipro megye, ahol vasárnap éjjel a legtöbb csapást Pavlohrad városát érintette. Legkevesebb 34-en megsérültek, köztük öt gyerek is van. A legfiatalabb nyolcéves – írja a Sky News.

Szerhij Liszak kormányzó a Telegramon számolt be arról, hogy a sebesültek többnyire zúzódásokat, töréseket, vágásokat és a robbanástól égéstermék-mérgezéseket szenvedtek el. Két sérültet, egy 45 éves és egy 55 éves nőt a helyi kórház intenzív osztályán kezelnek.

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint Oroszország összesen 18 cirkálórakétát lőtt ki a Murmanszk régióból és a Kaszpi-tenger térségéből, 15-öt elfogtak. A The Guardian arról számolt be, hogy Mikola Lukasuk, a dnyiprói régió tanácsának vezetője szerint a megsérült vagy megsemmisült épületek között volt egy ipari övezet és több tucat lakóház.

In Pavlograd, despite hitting civilians again, something else was hit as well. Looks like ammunition is detonating. pic.twitter.com/Mj3qW7Y8dq