Háborús bűncselekménynek nyilvánították az ukrán városok elleni orosz támadást a bukaresti kilencek, köztük Novák Katalin is

Ezt a kijelentést tették közös közleményükben a Bukaresti Kilencek (B9) elnökei, köztük Magyarország elnöke is. Az észak-macedón és a montenegrói elnök is csatlakozott hozzájuk. Eközben kedden az oroszok továbbra is rakétákkal és drónokkal támadnak számos ukrán térséget.