2023-05-02 10:27:00

Egy Portik Tamás köréhez köthető banda követte el az 1998-as politikai merényleteket

A FKGP székházánál tervezett robbantás, valamint a Torgyán József és Szájer József lakásánál végrehajtott merénylet célja annak elérése volt, hogy az az évi parlamenti választásokon a jobboldali pártok, a kisgazdák és a Fidesz kerüljenek hatalomra, igaz, ezek a pártok erről nem tudtak. Portik Tanás később ki is ábrándult, a Fidesz vesztét akarta, de olyannyira, hogy még az MSZP-s Dósa Istvánnak sem sikerült vele megértetnie, hogy a szocialistáknak „befellegzett”.

Egy Portik Tamáshoz köthető banda követte el az 1998-as politikai robbantásokat – derül ki Dezső András Nagyfőnök című, kedden megjelenő könyvéből, amelyet a hvg360 ismertetett.

A személyi sérülésekkel nem járó akciókat egy Portik-körnek dolgozó, de önálló brigádnak számító veszprémi-balatoni kör tagjai követték el.

1998. március 12-én az FKGP-nek a Belgrád rakparton található székházának bejáratánál egy reklámszatyorba helyezett pokolgépet rejtettek el, amelyet azonban még idején megtaláltak és hatástalanítottak. Kiderül azonban, hogy a bomba nem emiatt nem robbant fel, hanem mert a végrehajtó csapat egyik újonc tagja az utolsó pillanatban meghátrált, és nem hozta működésbe. – Az új embernek egyébként elképesztő szerencséje volt, hogy ezt a kalandot élve megúszta. A megbízói arra hajlottak, hogy végeznek vele. Már túl sokat tudott. De aki behozta a csapatba, garanciát vállalt a hallgatásáért. Ezek után több akcióba már nem vonták be, és nem is lett a csapat tagja, de legalább nem végezte a föld alatt – olvasható a könyvben.

Négy nappal később Torgyán József pártelnök II. kerületi, Endrődi utcai lakásának bejárata közelében lépett működésbe egy robbanószerkezet, amely jelentős károkat okozott. Szájer Józsefnek, a Fidesz akkori frakcióvezetőjének XVI. kerületi lakása előtt éppen 25 éve, 1998. május 1-jén lépett működésbe egy robbanószerkezet. A robbanás erejétől beszakadt a lakás ajtaja, s átszakította a két emeletet elválasztó födémet. A lépcsőházban jelentős kár keletkezett.

Az, hogy az ügy részletei kiderültek, annak köszönhető, hogy egy bizonyos Sz. József 2020 őszén egyezséget kötött a rendőrökkel Gyüre József halálának ügyében. A társai által Fürgének becézett férfi volt az, aki a kisgazdák pártszékházához vitte a bombát. Fürge a nyolcvanas évek eleje óta baráti kapcsolatban volt Portikkal; ugyanannak a telefonfülkéket fosztogató csapatnak voltak a tagjai akkoriban. A férfi a Vásárcsarnoknál vette át a bombát, amelyet biciklivel juttatott célba, miközben arra is ügyelt, hogy a térfigyelő kamerákat elkerülje.

A FKGP székházánál tervezett robbantás, valamint a Torgyán József és Szájer József lakásánál végrehajtott robbantások célja annak elérése volt, hogy az az évi parlamenti választásokon a jobboldali pártok, a kisgazdák és a Fidesz kerüljenek hatalomra, igaz, ezek a pártok erről nem tudtak.

Fürge hosszú ideig kitartott Portik mellett, aminek végül a 2020-as egyezség vetett véget. A férfi vallomásából azonban érdekes részletek derülnek ki. Elárulta, hogy – a kilencvenes évek leszámolásos ügyeinek koronatanúja, Radnai László állításával egybecsengően – Portik egy másik embere, K. Gábor ölte meg az illegális olajügyletekben szintén részt vevő Gyüre Józsefet. Azt is elmondta, hogy az áldozat becserkészésében ő, Fürge segédkezett, és jelen is volt a gyilkosságnál.

A könyv szerint Fürge sokáig láthatatlan volt a rendőrség előtt, de még az alvilág tájékozottabb tagjai sem tudták, mennyire szoros kapcsolat fűzi őt Portikhoz, ezt egyedül a szűk energolos társaság tudta.

Fürgének jelentős szerepe volt a társaságban. Sokáig ő hozta-vitte az üzeneteket a szlovák bérgyilkos, Jozef Roháč és az Energol Rt. vezetése, benne Portik Tamás között.

Ezenkívül Fürge révén ismerte meg még a nyolcvanas években Portik Tamás azt a Dósa Istvánt, aki a kilencvenes években az MSZP karitatív Tagozatát vezette, és jóban volt Horn Gyulával is. Fürge lánytestvére a hetvenes évek végén Dósa barátnője volt, együtt költöztek ki Németországba. Fürge esküvőjén Dósa és Portik volt az esküvői tanú, ezt egy fénykép is bizonyítja. Dósa nevén volt az a cég is, amely a kilencvenes évek végétől a Portik pénzéből épült szoláriumstúdiókat üzemeltette, a hálózatot Portik bujkálása idején az akkor szintén körözés alatt álló Fürge építette fel.

Fürge volt az is, aki álnéven autót vásárolt, és lakást bérelt Óbudán, hogy szlovák bérgyilkosok megöljék az energolos körrel harcban álló Seres Zoltánt. Részben Fürge közreműködésével Serest többször megpróbálták “bemérni” (hogy végezzenek vele), de nem sikerült – a vállalkozót végül 1999 tavaszán ölték meg Tahitótfaluban.

Kitérnek még arra, hogy bár a robbantások célja a jobboldali erők megsegítése volt, Portik nagyon hamar csalódott a Fidesz 1998-as hatalomra jutását követően, és amiatt is, hogy Pintér Sándorból belügyminiszter lett. Portikék korábban sikerként könyvelték el, hogy 1996-ban Kuncze Gábor akkori belügyminiszter menesztette Pintért és a teljes rendőri vezetést a romló közbiztonságra hivatkozva.

Portik olyannyira a Fidesz vesztét akarta, hogy még Dósának sem sikerült vele megértetnie, hogy a szocialistáknak „befellegzett”.