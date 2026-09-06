Egy Portik Tamás köréhez köthető banda követte el az 1998-as politikai merényleteket

A FKGP székházánál tervezett robbantás, valamint a Torgyán József és Szájer József lakásánál végrehajtott merénylet célja annak elérése volt, hogy az az évi parlamenti választásokon a jobboldali pártok, a kisgazdák és a Fidesz kerüljenek hatalomra, igaz, ezek a pártok erről nem tudtak. Portik Tanás később ki is ábrándult, a Fidesz vesztét akarta, de olyannyira, hogy még az MSZP-s Dósa Istvánnak sem sikerült vele megértetnie, hogy a szocialistáknak „befellegzett”.