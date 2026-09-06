Nem egy idealista agyrém, hogy nem szabad hazudni és hogy Kant bácsi kategorikus imperatívusza valami idealista izé, aminek a politikában helye nincs.
A FKGP székházánál tervezett robbantás, valamint a Torgyán József és Szájer József lakásánál végrehajtott merénylet célja annak elérése volt, hogy az az évi parlamenti választásokon a jobboldali pártok, a kisgazdák és a Fidesz kerüljenek hatalomra, igaz, ezek a pártok erről nem tudtak. Portik Tanás később ki is ábrándult, a Fidesz vesztét akarta, de olyannyira, hogy még az MSZP-s Dósa Istvánnak sem sikerült vele megértetnie, hogy a szocialistáknak „befellegzett”.
A Kisgazdapárt történetével akarjuk demonstrálni, hogy a rendszerváltás kezdetétől fogva a politikai vezető osztály saját érdekei szerint manipulálta a közvéleményt, befolyásolta a választásokat, és így folyamatában hamis adatokra épül a következő választás is.