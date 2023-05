Rostoványi András;Rosznáky Emma (Isztambul);

választás;kampány;ellenzék;Isztambul;Törökország;Recep Tayyip Erdogan;

2023-05-03 12:14:00

Küzd az őszülő akarnok

A plakátokon fiatalabbnak látszó Erdogan néhány nap egészségügyi szünet után újra gyűlést tartott, de még mindig hátrányban van Kilicdarogluval szemben. Isztambul utcán nem tapasztalható kampányláz.

Hiába közeledik a sorsdöntőnek kikiáltott május 14-i török parlamenti- és elnökválasztás, a magyar viszonyokhoz képest kevesebb választási plakát köszön vissza a köztereken az ország legnagyobb metropoliszában, a 16 milliós lakosú Isztambulban. Az utcai visszafogottság talán a február eleji, pusztító, több mint 50 ezer áldozattal járó földrengés okozta sokknak tudható be, ám a kampány nem kevésbé pörgős, mint a korábbiak. A Népszava által megkérdezett helyiek arról meséltek, hogy a tévében és az interneten temérdek politikai reklámmal találkoznak, továbbá - ahogyan arról lapunk is korábban beszámolt - a rossz gazdasági mutatók közepette kormánypárti médiából ömlik a sikerpropaganda, az ellenzék pedig alig jut szóhoz.

A 20 éve hatalmon lévő Recep Tayyip Erdogan török elnök arca azért mégis gyakran visszaköszön a városban. Még az egyik mecsetben is ott virított fotója: egy oszlopra rögzített hirdetmény népszerűsítette volt vallási középiskolát, amely 2017-ben egy nagyjából 11 millió dolláros felújítást követően felvette Erdogan nevét. A plakátokon, falragaszkon jellemzően korábban készült vagy jelentősen retusált fotók szereplenek a 69 éves államfőről. Ezek hamvasabbnak mutatják a őszülő akarnokot, aki nem mellesleg a szavazócédulán is annak kíván látszani: ugyanazzal a fotóval indul, mint a 2014-es elnökválasztáson.

Bár Erdogan öt évvel fiatalabb, mint legfőbb kihívója, a hatpárti Nemzeti Szövetség jelöltje, Kemal Kilicdaroglu, ám a friss fejlemények tükrében ebből aligha tud előnyt kovácsolni. Korát, állóképességét és egészségi állapotát illetően ugyanis találgatások indultak meg, miután múlt kedden élő adásban váratlanul rosszul lett és emiatt három napra felfüggesztette kampányát. Azóta már talpra tudott állni, szombaton a nyugat-törökországi Izmirben lépett színpadra. Az ellenzéki bástyának számító metropoliszban tízezreket sikerült mozgósítani. Egy helyi imám állítása szerint a kormányzó konzervatív-iszlamista Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) őt is megkérte arra, hogy küldje a híveket az elnök gyűlésére, de ő visszautasította az ajánlatot

Másnap a Nemzeti Szövetség is felvonult Izmirben, a baloldali-kemalista Köztársasági Néppártot (CHP) vezető Kilicdaroglu, az öt másik pártelnökkel, valamint a két népszerű CHP-s polgármesterrel az ankarai Mansur Yavasszal és az isztambuli Ekrem Imamogluval együtt közös rendezvény százezrek előtt. A pozitív kampány jegyében az ellenzéki politikusok és szimpatizánsaik szívet formáltak kezeikkel. Kilicdaroglu azt ígérte például, hogy az ellenzék győzelme esetén helyreállítják a demokráciát és öt év alatt 300 milliárd dollár külföldi befeketést vonzanak . Erdogan eközben az ellenfelei lejáratásával próbál nyerni, többek között azzal vádolva a Nemzeti Szövetséget, hogy a kurd terroristák, az LMBT-közösségek pártján állnak. Habár a két esélyes jelölt és szövetségeseik hangvételében érzékelhető a különbség, mégis vannak, aki egy kalap alá veszik őket.

“Ez az egész nevetséges” - vélekedett a kampányról a 22 éves Oktay, aki nem tartja magát politikailag aktívnak. Az Isztambulban élő fiatal egyetemista zavarónak tartja, hogy szerinte Erdogan és Kilicdaroglu egyaránt belekeveri a vallást a politikába. Az elnök rendszeresen tünteti fel magát az iszlám értékek védelmezőjének, míg CHP-s kihívója nemrég egy videóban nyíltan beszélt kisebbségi identitásáról, vagyis arról, hogy az alevita felekezethez tartozik.

Noha a törökök túlnyomó többsége Erdoganra vagy Kilicdaroglura kiván szavazni, Oktay azt mondta, ő egy harmadik jelöltre, Muharram Incére voksol. “Szerintem ő tényleg a húszas-harmincas korosztály problémáival foglalkozik, és nem akarja azonnal a világpolitikát előtérbe helyezni” - magyarázta. Azt is hangsúlyozta, Ince rendkívül aktív a közösségi médiában, jól kommunikál, de a negyvenes-ötvenes korosztályt már kevésbé tudja megszólítani.

Ettől függetlenül Oktay biztosra veszi, hogy végül Kilicdaroglu fog győzni. A megkérdezettek közül többen is úgy látták, hogy a „török Gandhiként” is emlegetett politikus a legesélyesebb. A felmérések alapján a CHP-s vezérnek szűk előnye van Erdogannal szemben, a parlamenti választáson pedig a Nemzeti Szövetség is néhány százalékkal a kormányzó Népi Szövetség előtt van. Kilicdaroglu esélyeit növelheti, hogy a második legerősebb ellenzéki koalíció, a kurdbarát pártokat tömörítő Munka és Szabadság Szövetség hivatalosan is bejelentette, hogy őt támogatja az elnökválasztáson.

A regnáló elnököt azonban nem szabad leírni, hiszen még mindig vannak elkötelezett támogatói. A 40 éves Nevsed például arról beszélt lapunknak, hogy továbbra az államfőt látná szívesen Törökország élén, és szerinte ő is nyer majd. “Nincs más alternatíva, senki nem olyan erős, mint Erdogan” - jelentette ki az isztambuli férfi.