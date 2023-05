Juhász Dániel;

oktatás;Orbán-kormány;Magyarország;tárgyalás;Belügyminisztérium;

2023-05-02 17:11:00

Újra meghátrált az Orbán-kormány, már nem akarja röghöz kötni a pedagógusokat

Akik nem szeretnének majd az új jogállási törvény alatt dolgozni, még a jelenlegi közalkalmazotti törvény szabályai szerint távozhatnak a munkahelyükről.

Újabb pontokon módosított a Belügyminisztérium (BM) a pedagógusok új jogállási törvényének tervezetében, ezek mindegyike visszalépésnek tekinthető a korábbi elképzelésekhez képest – közölték a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) képviselői, miután kedden ismét tárgyalóasztalhoz ültek Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a BM elvetette a pedagógusok röghöz kötésének tervét, már nem kényszerítenék a jogviszonyukról év közben lemondó tanárokat arra, hogy akár tanév végéig is kötelezően tanítaniuk kelljen, a lemondási időt hat hónapról három hónapra csökkentették a tervezetben.

További „engedmény”, hogy azok, akik nem szeretnének majd az új jogállási törvény – amely egyebek mellett eltörölné a pedagógusok közalkalmazotti státuszát – alatt dolgozni, még a jelenlegi közalkalmazotti törvény szabályai szerint távozhatnak a munkahelyükről. Kihúzták a tervezetből azt a részt is, amely egyenjogúvá tette volna a megbízási szerződéssel foglalkoztatott tanárokat és a hitoktatókat is a tantestület többi, főállású tagjával. A kormányzat már a múlt héten is több pontban visszalépett az eredeti tervektől, mint a Népszava megírta, például a pedagógusok saját, otthoni számítógépeinek ellenőrzésére lehetőséget adó előírásokat is törölték.

A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet azt mondta,

hiszen minden módosítással többé-kevésbé a mostani szabályokhoz térnek vissza. Totyik Tamás, a PSZ alelnöke úgy véli, a kormány az Európai Bizottság (EB) nyomására is változtatott álláspontján, az EB ugyanis kikötötte, hogy a pedagógusok béremelésére szánt uniós források csak úgy használhatók fel, ha a bérrendezés nem jár újabb jogkorlátozásokkal. Totyik Tamás szerint ebben a tekintetben még van mit tennie a kormánynak, a PSZ a szakszervezeti jogok visszaállítását is követeli a tervezetben. A következő tárgyalási fordulóra két hét múlva, ugyancsak kedden kerül sor.