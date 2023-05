Danó Anna;

egészségügy;Belügyminisztérium;OGYEI;beolvasztás;Müller Cecília;NNK;

2023-05-03 06:05:00

Müller Cecília új hivatalt kaphat, elveszítheti önállóságát a gyógyszerhatóság

Az országos tiszti főorvos felügyelheti a gyógyszerpiacot is – értesült lapunk. Formális kormányzat döntés még nem született, de a múlt kedden már szóban tájékoztatták egy állománygyűlésen a gyógyszerhatóság dolgozóit a várható szervezeti változásról.

Információink szerint az érintettek már tárgyalnak a gyógyszerhatóság és népegészségügyi központ egyesítéséről. Ugyan formális kormányzat döntés még nem született arról, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI) beolvasztják a Nemzeti Népegészségügyi Központba (NNK), a múlt kedden már szóban tájékoztatták egy állománygyűlésen a gyógyszerhatóság dolgozóit a várható szervezeti változásról.

Lapunk úgy tudja: még mielőtt ez hatóság is formálisan is Müller Cecília országos tiszti főorvos irányítása alá kerülne tíz százalékkal csökkentik a létszámát. Ez azt is jelenti, hogy 43-45 embert küldhetnek el heteken belül. Információink szerint az NNK-ba való beolvadás hírére is már több speciális tudású szakember magától fölmondott.

Az OGYÉI feladata egyebek mellett az, hogy engedélyt adjon a gyógyszerek hazai forgalmazására, gyártására, és ügyel a gyógyszerbiztonságra. Emlékezetes lehet például, amikor 2018-ban a patikákból 27 fajta valsartan-tartalmú vérnyomáscsökkentőt kellett visszahívnia, mert alapanyaguk a gyártás során nitrózaminnal, egy erősen rákkeltő szerves vegyülettel szennyeződött. Akkor a még Pozsgai Csilla főigazgató vezette hatóság koordinációjával mintegy 150 ezer beteg terápiáját állították át az orvosok egyik napról a másikra, a patikák pedig visszaváltották a szennyezett készítményeket és adtak másikat helyette. Sőt a világméretű ellátási zavar ellenére sikerült helyettesítő terméket szerezni is a magyar betegek számára.

A hatóság biztonságos gyógyszerellátás részeként ellenőrzi a gyártóhelyeket, felügyeli a klinikai vizsgálatokat, gyűjti és elemzi a készítményekkel kapcsolatos mellékhatásokat. Azt a szakmai értékelést is itt végzik, ami előkészíti azt a döntést, hogy egy-egy gyógyszer alkalmazását finanszírozza-e a hazai társadalombiztosítás.

Kattintson és regisztráljon a teljes cikk elolvasásához a mobil Népszaván! Egy hétig szabad a betekintés.

– derül ki cikkünkből még.