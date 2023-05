P. L.;

2023-05-03 11:25:00

Befuccsoltak Mészáros Lőrinc tojásai

Nehézséget okoz az eladásuk.

Teljesen megszünteti és felszámolja a tojótyúk- és a tojástermelés-ágazatát a Mészáros Lőrinc agrárérdekeltségeit tömörítő Talentis Agro Zrt., mivel a termék eladása egyre többször nehézséget okoz – nyilatkozta az Agrárszektornak adott interjújában Makai Szabolcs, a cég vezérigazgatója.

Makai Szabolcs szerint a bizonytalanság amiatt van, hogy közép-európai szinten a kiskereskedelmi láncok beszerzői határozzák meg a piacot, és nem a kisebb cégek. Kiemelte ugyanakkor, hogy a Mészáros-cég pulykaérdekeltsége viszont piacvezetőnek számít, ezért nagy fejlesztései terveik vannak ebben a szektorban. Hozzátette, a pulyka 60 százaléka külföldre megy, mert a magyarok nem esznek sokat belőle, nem is számít tömegterméknek itthon.

Arra a kérdésre, hogy kell-e átrendeződésre számítani a jövőben a magyar mezőgazdaságban, úgy válaszolt: „most, hogy az állami földek értékesítésre kerülnek, kell egyfajta birtoknövekedésre számítani, a családi gazdálkodók ugyanis közelítenek majd a személyenként 300 hektáros plafon felé.” A bérleti szerződések lejártával mindenképpen lesz egyfajta átrendeződés a magyar mezőgazdaságban – vélekedett.

A cég mindazonáltal továbbra is terjeszkedni tervez, jelenleg főleg a termőföldekben és a tejhasznú szarvasmarhák terén vannak kilátásban akvizíciók, de a pulykaágazat, valamint az élelmiszeriparon belül a cukor- és a keményítő-előállítás is középpontban van. A Mészáros-cég természetesen más vállalatokat is tervez bekebelezni: „Jelenleg is nézegetünk jó pár céget, a generációváltás miatt ugyanis egyre többen keresnek meg minket azzal, hogy eladnák a cégüket. Ha érezzük a szinergiát, és az adott vállalkozás pont jól illeszthető a cégcsoport valamely tevékenységéhez, akkor nyitottak vagyunk mind a kisebb, mind a nagyobb cégek felvásárlására is” – árulta el Makai Szabolcs.