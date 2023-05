nepszava.hu;

Európa legjobbjai közé került a ferihegyi repülőtér

Egy nemzetközi vizsgálat négycsillagos minősítést adott a magyar légikikötőnek.

Európa legjobb légikikötőivel került egy kategóriába a magyarok reptere: a Skytrax nemzetközi légiközlekedési kutatási szervezet idén márciusban háromnapos audit keretében, ötszáz szempont figyelembevételével vizsgálta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szolgáltatásainak színvonalát, és a korábbi háromról négycsillagosra emelte a repülőtér minősítését – áll a Budapest Airport Zrt. lapunkhoz eljuttatott közleményében. Kiemelték, hogy ezzel többek között olyan repülőterekkel kerültünk egy súlycsoportba az utazási élmény terén, mint a londoni Heathrow, az amszterdami Schiphol, illetve a barcelonai és a bécsi légikikötő.

A budapesti repülőtér üzemeltetői szerint az elismerés azt jelenti, hogy az elmúlt négy évben megvalósult, százmilliárd forint értékű fejlesztéssorozatot az utazóközönség is nagyra értékeli. – Az ellenőrzést végző szakemberek más repülőterek számára is pozitív példaként emelték ki a gyorsan haladó, hatékony, hosszú sorok nélküli biztonsági ellenőrzést, a várakozási idő számos helyen történő megjelenítését, a repülőtér dizájnját, a gyermekjátszót és a mozgáskorlátozott utasok számára kialakított, kórházi ággyal és emelőszerkezettel is felszerelt létesítményeket is. Ugyancsak példaértékűnek ítélték a repülőtéren ingyenesen használható babakocsik és poggyászkocsik könnyű elérhetőségét.

A közlemény megemlíti, legutóbb 2019-ben végeztek nálunk hasonló vizsgálatot, akkor még háromcsillagosra értékelték a budapesti légikikötőt. A mostani szintlépés mellett azt is hangsúlyozták, hogy március elején a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa az utasok véleménye alapján a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnek ítélte a legjobb európai légikikötő díját a 15-25 milliós utasforgalmat bonyolító repülőterek között, emellett a légikikötő zsinórban a 10. alkalommal is elnyerte a régió legjobb repülőterének járó Skytrax díjat, illetve a közelmúltban megszerezte a nemzetközi WELL Health-Safety Rating minősítést is.