Ismét terítéken a Pető-ügy

Pénteken tárgyalja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) a Pető Intézet, pontosabban a ma már önálló Pető András Főiskola intézményakkreditációjának ügyét - értesült lapunk. Forrásaink szerint a jogi és tudományos aggályok ellenére az intézmény meg is kapja majd a minősítést, holott, - mint megírtuk - több mint két éve húzódik a sérült gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzését végző Pető intézményakkreditációs ügye, mert az intézet sorozatosan nem felelt meg a felsőoktatási intézmények elé állított elvárásoknak, s ez a helyzet nem változott, csak romlott azóta, hogy önálló főiskolává alakult.