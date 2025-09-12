A hírt a Szántó Georgina által selejtnek minősített Telex tudta meg egy közérdekű adatigénylésből.
254 ezer embert érint a felülvizsgálati rendszer.
Így járt legalábbis annak a több száz pedagógusnak a 62 százaléka, aki visszajelzést adott a szakszervezeteknek.
Az előre jelzett 22 ezer fő közül mindössze 5,4 ezren vesznek részt az 2024-es eljárásban. Ráadásul a visszamenőleges szabályozás törvényességi aggályokat is felvet.
A digitális piacokról szóló uniós jogszabály értelmében az Európai Bizottság kapuőrnek minősítheti a digitális platformokat, ha azok fontos kapuként szolgálnak a vállalkozások és a fogyasztók között az alapvető platformszolgáltatások tekintetében.
Az RTL-en nem is lesz látható a korábban társadalmi célúként közölt, az Orbán-kormány homofób törvénye alapján azonban a homoszexualitás népszerűsítésének minősített reklám.
Egy nemzetközi vizsgálat négycsillagos minősítést adott a magyar légikikötőnek.
Március elején Csehország, Románia, Szlovákia és Bulgária bejelentette kilépési szándékát az IIB részvényesei közül, míg Magyarország maradt.
Elveszítheti az úgynevezett "A-kategóriás" minősítését a világszervezet illetékes részlegében az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.
A vállalkozás az orvosi eszközök minősítésére szakosodott.
A szakszervezet szerint törvényellenes az új értékelési rendszer.
Standard & Poor's augusztus 25-ére péntek tűzte ki a magyar szuverén osztályzat vizsgálatát; utána az idén már nem szerepel a cég listáján a magyar államadós-besorolás értékelése.
Pénteken vizsgálja - idén először - Magyarország államadós-besorolását a Fitch Ratings.
A jelzők egy olasz gazdasági napilapban jelentek meg arra reflektálva, hogy Orbán Viktornak az illegálisan érkező menekültek Európán kívüli elhelyezésére vonatkozó javaslata a legrosszabb emlékeket hívja elő a begyűjtést és deportálást jelentő kifejezésekkel.
Hivatalos védjegyrendszerben lehet ezentúl a szállás-, és vendéglátóhelyeket, illetve az üzleteket kutyabaráttá minősíteni. Országszerte jelenleg 120 minősített hely működik.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) áprilisban megkezdi az adóalanyok minősítését, megbízható, kockázatos és egyéb kategóriába sorolva őket.
Nem vizsgálta Magyarország államadós-besorolását a londoni Moody's Investors Service, így nem is jelentett be osztályzatmódosítást a péntek éjszakára kitűzött időpontban. A magyar kormány szinte bizonyos volt a felminősítésünkben. Mégis a Moody's listáján Magyarország szuverén adósosztályzata így továbbra is "Ba1", felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátással. A magyar besorolás egy fokozattal elmarad a befektetési ajánlású kategória alsó szélétől. (Ezt hívják bóvli kategóriának.)
Pénteken tárgyalja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) a Pető Intézet, pontosabban a ma már önálló Pető András Főiskola intézményakkreditációjának ügyét - értesült lapunk. Forrásaink szerint a jogi és tudományos aggályok ellenére az intézmény meg is kapja majd a minősítést, holott, - mint megírtuk - több mint két éve húzódik a sérült gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzését végző Pető intézményakkreditációs ügye, mert az intézet sorozatosan nem felelt meg a felsőoktatási intézmények elé állított elvárásoknak, s ez a helyzet nem változott, csak romlott azóta, hogy önálló főiskolává alakult.
Leminősítette az OTP Bank oroszországi érdekeltségét pénteken a Moody's Investors Service, elsősorban az orosz OTP-leányvállalat eszközminőségi romlásával indokolva a lépést.
A kormánypárti politikusok várakozásaival szemben nemcsak hogy bóvlikategóriában, azaz befektetésre nem ajánlott szinten maradt hazánk adósságbesorolása a Fitch Ratings hitelminősítőnél, de a kilátást sem javították pozitívra. Ez azt jelenti, hogy legközelebb ugyanúgy elképzelhető a javítás, mint a rontás.
Az Oktatási Vezetők Szakszervezete arra kéri a kormányt, hogy vizsgálja felül a pedagógus-életpályamodellhez illeszkedő minősítés jelenlegi szabályozását, és tartsa be a szakszervezetekkel kötött megállapodás vonatkozó passzusát - közölte az érdekvédelmi szervezet elnöke.
Több ismert, neves tanár is bojkottálja a pedagógus-életpályamodell kiépülő rendszerét - számolt be az Átlátszó Oktatás blog. A tiltakozók nem töltik fel a pedagógus II. fokozatba lépés feltételeként előírt portfóliójukat, mert úgy vélik, a pedagógus I-ben való maradásuk "a jelenlegi minősítési rendszer szégyene".