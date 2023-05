Patthy Loránd;

Orbán-kormány;sajtószabadság;MTVA;kormánypropaganda;

2023-05-04 08:53:00

Az MTVA volt vezető szerkesztője elismerte, hogy a kormánytól jött az információ, mely szerint „kérdésekkel provokált az újságíró”

Az MTVA egy másik korábbi munkatársa elmondta, csak „közönségkérésnek” hívták, amikor ukáz érkezett az Orbán-kormánytól az anyagok átírására.

Harcosok Orbán médiafrontján - címmel közölt hosszú tényfeltáró anyagot a német Tageszeitung (Taz), amely elsősorban Franziska Tschinderle osztrák újságíró 2021. áprilisi ügyének járt utána, aki a Profil című lap munkatársaként e-mailben kérdéseket merészelt küldeni a Fidesz európai parlamenti delegációjának Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki és Matteo Salvini akkori találkozójával kapcsolatban. Válaszokat nem kapott, helyette több napos lejáratókampányt kapott a nyakába a kormányzati propagandától.

Az ezzel kapcsolatban az M1-en először közölt karaktergyilkos anyag azóta gyakorlatilag mémmé vált a hazai online térben: mint ismert, ez volt az az anyag, melynek szalagcíme szerint „kérdésekkel provokált az újságíró”, vagyis konkrétan azt rótták fel, hogy egy sajtós a munkáját végezte - nagyjából, mintha valaki azzal közölne lejáratóanyagot, hogy „műtéssel provokált a sebész”, „vezetéssel provokált a buszsofőr”, vagy „sütéssel provokált a pék”.

Az M1 beszámolója ennek megfelelően ki is vágta a biztosítékot nemzetközi szakmai körökben, Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter pedig fel is hívta Szijjártó Pétert az ügy miatt - idézi fel a Taz tényfeltáró anyagát elsőként kiszúró hvg.hu. Franziska Tschinderle a német lapnak úgy emlékezett vissza a történtekről, hogy miután elküldte kérdéseit, Paulik Petra, a Fidesz EP-frakciójának munkatársa másnap azt a válasszal állt elő, hogy Deutsch Tamás frakcióvezetővel egyeztetve után úgy döntöttek, nem nyilatkoznak, mert Tschinderle „nem valódi kérdést tett fel”, hanem „gúnyolódott”. Aznap este már meg is jelent róla az első lejárató riport az M1-en, amely az általa írt e-mailre hivatkozott, bemutatva a róla készült képernyőfotót, valamint az újságíró fényképét is.

Mint ismert, Bende Balázs volt az a szerkesztő az MTVA-nál, akinek egyes kiszólásai leginkább a totalitárius Észak-Korea állami propagandájára emlékeztettek. Ilyen volt például, hogy szerinte a Transparency International korrupciós jelentéseinek a „károkozás” a célja, a magyar nemzet a „végtelen bölcsességében” választotta az Orbán-kormányt, és egyáltalán, ez az az Orbán-kormány, amelynek a 2021-ben az áldott karácsonyunkat köszönhettük. Egy, a Szabad Európa által kiszivárogtatott hangfelvétel tanúsága szerint továbbá egy 2019. márciusi M1-es értekezleten feketén-fehéren kimondta, az MTVA-nál „nem az ellenzéki összefogást támogatják”, anyagot írni „a megfelelő narratíva, a megfelelő módszer és irányvonal mentén” kell, és akinek ez nem tetszik, annak be kell menni a főnökhöz, le kell adni a felmondását.

A Taz munkatársai meglátogatták Bendét vidéken, aki egy helyi bisztróban később hajlandó volt válaszolni a kérdéseikre. Meglepő módon azzal nyitott, „nem gondolja, hogy az újságíróknak egymás ellenségeinek kellene lenniük”, majd leszögezte, ő ugyanakkor már nem újságíró, szabad akaratából mondott fel az MTVA-nál, továbbá fontos számára, hogy ne forgassák ki a szavait.

Bende Balázs elmondása szerint két év távlatából már nem emlékszik mindenre a Franziska Tschinderle-ügyről, nem ismerte sem az újságírót, sem a Profil magazint. Ugyanakkor úgy vélte, hogy az orsztrák sajtómunkás kérdései nem arról szóltak, hogy megtudjon valamit, hanem politikai nyilatkozatot akart tenni az Orbán-kormány és a szélsőjobb kapcsolatáról.

Bende Balázs azt is közölte, nem bánta meg, hogy elkészítette a Tschinderléről szóló anyagokat, de hozzátette, „ez egy olyan epizód volt az európai újságírás történetében, amelyre nem volt szükség”. Mindemellett azt is elismerte, hogy emlékei szerint az Orbán-kormány küldte el az állami médiának az ominózus e-mailt az újságíró kérdéseiről. Egy sajtóreferens útján előbb egy angol nyelvű, aztán egy magyar nyelvű változat érkezett.

Bende Balázs azt nem gondolja, hogy az Orbán-kormány központosítaná a médiát, azzal viszont ő is tisztában van, hogy

Ami a kézivezéreltségre vonatkozó cáfolatot illeti, ennek némileg ellentmond, hogy a Taz megszerzett egy e-mailt, amit az MTVA egyik riportere egy felettesétől kapott. Ebben kerek perec ki volt jelölve, hogy Orbán Viktor beszédének mely részeit kell megemlíteni.

A német lapnak Rostoványi András újságíró is nyilatkozott, aki korábban szintén az MTVA-nál dolgozott több éven keresztül, jelenleg lapunk munkatársa. Ő elmondta, bár nagyon jól keresett az állami sajtónál, „egy ponton már nem bírta tovább”, mert a riportokat rendszeresen megvágták, ideológiai szempontok szerint ellenőrizték és összhangba hozták a kormányzati állásponttal. Az ilyen, feletteseken keresztül érkezett ukázosztások úgy történtek, hogy

Ezt a munkatársak egymás között csak úgy hívták, hogy „közönségkérés”. Rostoványi András szerint arra is volt példa, hogy egy ilyen „közönségkérés” miatt öt perccel az adás előtt megváltoztatták egy hírműsor menetrendjét.

Bende Balázs azt tagadta, hogy kívülről érkeztek volna utasítások, vagy hogy a kormánynak hatalma lenne az MTVA felett.