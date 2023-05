Korom Milán;

Forma-1;Red Bull;Miami Nagydíj;

2023-05-05 12:00:00

Nem szól közbe a Red Bull

Miamiban Sergio Pérez Bakuban közelebb került Max Verstappenhez. Az energiaitalosok azt állítják, hogy versenyzőik szabadon versenyezhetnek egymás ellen.

Bakuban Sergio Pérez, a Red Bull mexikói pilótája felkavarta az állóvizet, hiszen a szombati sprintfutam után a vasárnapi nagydíjat is megnyerte, így hat pontra csökkentette hátrányát csapattársával, a kétszeres világbajnok Max Verstappennel szemben.

Noha Azerbajdzsánban Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője mindenkit maga mögé utasított a két időmérő edzésen, a maranellói istálló versenykörülmények között továbbra sem meggyőző, így a hét végi Miami Nagydíjon is Red Bull-sikerre lehet számítani.

Néhányan már elkönyvelték Verstappen 3. vb-címét, ugyanakkor mexikói csapattársa a vártnál jobban teljesít, így házon belüli csatává alakulhat a küzdelem, lévén a riválisok nemigen tudnak beleszólni a futamgyőzelmekért folytatott küzdelembe.

„Miamiban újra Maxot várom előre” – jelentette ki Helmut Marko. „Tartom magam ahhoz, a szezon során ő lesz az emberünk, mert következetesebb” – tette hozzá a Red Bull tanácsadója, aki arról is szót ejtett, amíg minden az észszerű határokon belül marad, addig nem lépnek közbe, azaz a két pilóta szabadon versenyezhet egymással.

Verstappen és Pérez 2021 óta csapattársak, kapcsolatuk pedig jól indult, ám tavalyi, brazíliai incidensük óta időnként fagyos a viszonyuk. Mindketten állítják: jól megvannak, semmiféle ellenségeskedés nincs közöttük, ugyanakkor ha a vb-címért éles harc lesz közöttük, alighanem feszültebbé válik majd a viszony házon belül.

Érdekesség, a Red Bull egyedi festéssel készült Miamira, egy rajongó elképzelését valósították meg az autó dizájnjával kapcsolatban. Az energiaitalosok az idei három, Egyesült Államokban tartandó verseny kapcsán hirdettek meg pályázatot, a legjobb pályaművek pedig egy-egy futam erejéig meg is valósulnak.

Az idei négy futamból négyet nyert a Red Bull, ráadásul háromszor kettős győzelmet ünnepelhetett a csapat. A Ferrarinál eközben nem csak az autó fejlesztésével állnak hadilábon, személyi változások is történnek szinte hétről hétre: a bakui versenyhétvége előtt derült ki, hogy az autótervezésben részt vevő David Sanchez után Laurent Mekies sportigazgató is távozik. Az olasz csapatnál mindezek ellenére optimisták, már csak azért is, mert a hírek szerint a Red Bulltól pótolnák a távozó szakembereket.

Az egyik legjobb aerodinamikai szakemberként emlegetett Enrico Balbo mellett egy olyan mérnököt is szeretnének átcsábítani, aki kulcsszerepet játszott a Red Bull állítható hátsó szárnyával kapcsolatos fejlesztésekben.