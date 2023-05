Á. B.;

pápalátogatás;Novák Katalin;

2023-05-04 20:04:00

Novák Katalin: rajtunk múlik, hogy sikerül-e az emelkedett hangulatot fenntartani

Az államfő szerint jó volt magyarnak lenni ebben a három napban.

„Azért kínáltam meg sós stanglival a Szentatyát, mert amikor jött ez a javaslata, hogy még üljünk le négyszemközt, akkor arra gondoltam, hogy én is egy magyar háziasszony vagyok” - jelentette ki a köztársasági elnök az állami tévének adott interjújában.

Novák Katalin ötletét azzal indokolta, hogy amikor vendégül látunk valakit, akkor nem engedjük el anélkül, hogy megkóstolná valahogy a főztünket. Én ráadásul nagyon szeretek sütni, úgyhogy a szentmise után elszaladtunk a boltba, bevásároltunk, sütöttem egy stanglit és megkínáltam. Amikor még nem tudta, hogy ezt én sütöttem, akkor először hárított volna. Abban a pillanatban, ahogy elhangzott, hogy ezt én magam sütöttem neki, akkor azonnal megkóstolta - idézte fel a fideszes politikus.

Hozzátette, a maradékot elvitték neki a repülőútra. „Úgy érzem, hogy értékelte azt, hogy valójában ez is csak a vendégszeretetünk kifejezése volt, nem személyesen az enyém, hanem minden magyaré” - fogalmazott. A látogatást összegezve kijelentette, jó, hogy velünk volt a szentatya, szerettünk volna mindent megmutatni magunkból, amit csak lehet, és a lehető legjobb vendéglátónak bizonyulni.

- jelentette ki a köztársasági elnök.

Szerinte rajtunk múlik, hogy sikerül-e azt az emelkedett hangulatot fenntartani, amit a látogatás alatti három napon jellemezte az országot. Minden egyes tévénéző, minden egyes magyar ember tehet ennek érdekében, hogyha végre úgy tudunk tekinteni a másikra, hogy nem azt keressük benne, hogy mi az, amibe bele tudunk kötni, mi az, ami elválaszt bennünket egymástól, hanem mi az, ami összeköt bennünket - fejtegette.

Megjegyezte, ha ezeket a minősített pillanatokat meghosszabbítjuk, akkor van esélyünk arra, hogy ezeket a hidakat magunk között is erősítsük, felépítsük. Most már csak rajtunk múlik, hogy ezt képesek vagyunk-e a mindennapokban megtenni, vagy ahogy elmegy (Ferenc pápa) azonnal a közösségi médiában egymást gyalázó, egymást kritizáló megjegyzéseket fogunk tenni, vagy azt mondjuk, hogy inkább most ezt nem írom meg. Ilyen apró döntések is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy békésebb legyen az az élet, amiben itt Magyarországon élünk, és úgy érzem, hogy egy ilyen változásra szükségünk van - vélekedett Novák Katalin.