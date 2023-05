Nemzetközi Sajtóintézet: A médiaszabadság elleni támadás, ami a CPAC Hungary-n történt a The Guardian újságírójával

nepszava.hu;

Magyarország;sajtószabadság;The Guardian;Alapjogokért Központ;CPAC;IPI;

2023-05-05 21:11:00

Az International Press Institute (IPI) egyértelmű bosszúnak nevezte, hogy interjú közben léptek fel a szervezők.

Szégyenteljes és a médiaszabadság elleni támadás, ami a CPAC Hungary-n történt a The Guardian újságírójával – szúrta ki International Press Institute (IPI / Nemzetközi Sajtóintézet) Twitteren közzétett nyilatkozatát a Media1. Az IPI elítéli a történteket, különösen azt, hogy a rendezvény szervezői – a kritikus írások miatt egyértelműen bosszúból – közvetlenül interjú közben távolították el Garamvölgyi Flórát.

????????#Hungary: IPI denounces the shameless move by organisers of #CPAC event in #Budapest to eject @guardian journalist @floragaramvolgy from the conference mid-interview. A clear act act of retaliation for her critical reporting & an attack on #mediafreedomhttps://t.co/lMJTeiqdvD