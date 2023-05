Á. B.;

infláció;hungarikum;Demokratikus Koalíció;pénzromlás;

2023-05-06 15:53:00

Hungarikummá nyilvánítaná a magyarországi inflációt a DK

A párt szerint ugyanis a magyar pénzromlás mértékén szörnyülködik az egész világ.

Mára bebizonyosodott, hogy a kormány hazudott a magyaroknak: nem létezik sem háborús, sem szankciós infláció, valójában az orbáni infláció emeli az árakat - olvasható abban a lapunkhoz is eljuttatott közleményben, amelyet a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője, Rónai Sándor jegyez.

Az ellenzéki politikus úgy vélekedik, hogy ha a világ bármely szegletében szóba kerül Magyarország, akkor az ma nem a pálinkával, a tokaji aszúval vagy a makói hagymával kapcsolatban történik, hanem a teljesen egyedülálló orbáni inflációval.

„Éppen ezért a Demokratikus Koalíció azt kezdeményezi a Hungarikum Bizottságnál, hogy legyen hungarikum az orbáni infláció! Már most is azon szörnyülködik az egész világ, hogy mit tett Orbán Viktor az árakkal és a magyar gazdasággal, itt az ideje, hogy az orbáni infláció hivatalosan is ott legyen a hungarikumok között” - fogalmazott Rónai Sándor.