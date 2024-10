Még fékezett a pénzromlás, de nem tud erősödni a forint

Nem képes erősödni a forint. Rövid időszakokra ha javul is, azt nem a hazai gazdaság teljesítményének, hanem elsősorban nemzetközi hatásoknak köszönheti. A Portfolio.hu elemzői szerint év végéig akár a 320-330 forintos szintet is elérheti az euróárfolyam. A dollárral szemben azonban még rövid időre sem tudott megizmosodni a hazai fizetőeszköz. Az import termékek, így az energiahordozók is drágultak az utóbbi időben.