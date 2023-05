P. L.;

2023-05-07 22:24:00

Lelkendeznek a fideszes sajtósok, amiért Kálomistáék a személyiségi jogokat semmibe véve hazudozhattak Hann Endréről

A kormánypárti médiamunkásokat tömörítő Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint a szabad gondolatok cenzúrája lenne, ha az Elkxrtuk című filmben nem terjeszthettek volna sületlenségeket kedvük szerint.

„Győzött az igazság – nem cenzúrázható a szabad gondolat” - ezzel a címmel adott ki közleményt a kormánypárti médiamunkásokat tömörítő, és a KESMA-val személyi összefonódásban működő Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ).

A Media1 által kiszúrt közleményben a Fidesz-közeli szervezet az Elkxrtuk-perrel kapcsolatban adott hangot élvezkedésének, amelynek másodfokú ítélete szerint Kálomista Gábor orbánista filmalkotó művészi szabadsága magasabb rendű, mint Hann Endre személyiségi joga.

Mint ismert, Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató vezetője jó hírnévhez való személyiségi jogának megsértése miatt perelte be a Megafilm Kft.-t, miután a választások előtti gyurcsányozást csúcsra pörgető filmben egy bizonyos „Endre” nevű, szocialista politikusok körül legyeskedő közvélemény-kutató a történet szerint hamis kutatási eredményekkel manipulálta a közvéleményt. A karakter Hann Endrét igyekezett lejáratni és ezt Kálomistáék sem tagadták, sőt, korábban a film hivatalos honlapja is egyértelművé tette, hogy a filmbeli karakter kit takar, emellett Hann Endrét, mint „szereplőt”, meg is hívták a díszbemutatóra. Eközben a szakember filmbeli ábrázolására természetesen semmilyen érdemi bizonyítékuk nem volt.

Ennek megfelelően Kálomistáék elsőfokon el is bukták a pert, másodfokon azonban a Fővárosi Ítélőtábla úgy látta, hogy a film „alkotói, művészeti szabadsága erősebb, mint a felperes személyiségi jogai, védelme. Különös tekintettel arra, hogy abban az időszakban a felperes személyiségi jogi helyzete közszereplőként nagyobb szintű tűrést feltételez, mint egy átlagember esetében.” Ezért a filmben kifogásolt megjelenést jogszerűnek minősítették.

A fideszes médiaszövetség közleményében üdvözölte és a „szabad véleménynyilvánítás” elismerésének tartja a másodfokú bíróság döntését. „Különösen felháborító volt látni a mainstream baloldali média álszent közönyét, amellyel az ügyet szemlélte, miközben tudjuk, mekkora felháborodást keltett volna, ha az ő szellemi holdudvaruk egyik alkotójával történt volna hasonló” - olvasható a mutogatás. Az MNMSZ végezetül „köszönetet mondott”, amiért az alkotók kiálltak az „igazukért” és végigvitték az ügyet, mondván, hogy ezzel megmutatták, „ma Magyarországon semmilyen fenyegetéssel nem cenzúrázható a szabad és alkotó gondolat”.

Hann Endre egyébként a másodfokú ítéletet úgy kommentálta, hogy mivel „évtizedek óta ismert (és talán elismert) független közvélemény-kutató vagyok, akire figyelnek és hallgatnak a nyilvánosságban, a Fővárosi Ítélőtábla szerint tűrnöm kell, hogy egy ócska propagandafilmben szemenszedett hazugságokat tényként állítsanak rólam”.

Egyébként megfigyelhető, hogy a Fidesz-közeli sajtósok újabban egyre nyíltabban kezdenek örömködésbe, ha világossá válik, hogy büntetlenül hazudhatnak. Huth Gergely, a kormánypárti Pesti Srácok főszerkesztője például nemrégiben közölte, pezsgőzéssel ünneplik meg, amikor a fideszes kétharmad megszavazza azt a Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Halász János szóvivő által jegyzett törvénymódosítást, amelynek értelmében nem lenne büntethető rágalmazás és becsületsértés miatt az, aki a közügyek szabad megvitatásakor sajtótermékben vagy médiaszolgáltatás útján követi el a bűncselekményt.