Hann Endre: szigorúan EU-párti vagyok

A túlzásba vitt önbizalom megbosszulhatja magát - üzeni Hann Endre a miniszterelnöknek. A Medián igazgatójával beszélgettünk legutóbbi, nagy visszhangot keltő kutatásuk kapcsán. amely a Fidesz korruptságának megítélését mutatta be. Azt is próbáltuk megfejteni, a negatív megítélés ellenére, miért tartanak ki a kormánypárt mellett sokan tűzőn-vízen át. Hann nem optimista, mivel szerinte olyan tendencia rajzolódik ki, amelyben az egyeduralmi törekvések a meghatározóak, de, mint mondja, mindig gondolni kell arra is, hogy a fontos változásokat a világban a legtöbbször előre nem látható, váratlan események indítják be.