A Pesti Srácoknál már behűtötték a pezsgőt, amiért hamarosan büntetlenül rágalmazhatnak

Huth Gergely leplezetlen boldogságát fejezte ki amiatt, hogy a kormánypárti szócsőnél immár önfeledten átadhatják magukat a hazudozás örömének.

Leplezetlenül örvendezett a hazudozás legalizálásán Huth Gergely, az 1956-os szabadságharcosok nevét bitorló kormánypárti Pesti Srácok főszerkesztője a szintén Fidesz-közeli Hír TV-nek nyilatkozva.

Amint ugyanis arról már beszámoltunk, egy, az Országgyűlés honlapjára kedd este feltöltött javaslat szerint – amelyet Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Halász János szóvivő jegyez – nem lenne büntethető rágalmazás és becsületsértés miatt az, aki a közügyek szabad megvitatásakor sajtótermékben vagy médiaszolgáltatás útján követi el a bűncselekményt. A Büntető törvénykönyv enyhítésének a szándéka elég borítékolhatóan arról szól, hogy a Fidesz szeretné csökkenteni a szócsöveként működő média által elvesztett perek számát.

A Hír TV-nél meglepően jól választották meg az interjúalanyt a témához, ugyanis a Pesti Srácok élen jár a rágalmazási ügyekben való érintettség terén: a Media1 felidézi, hogy Szarvas Szilveszter hírigazgatót és Füssy Angélát, a portál munkatársát jogerősen is bűnösnek mondta ki a Fővárosi Törvényszék rágalmazás miatt. Szarvas Szilveszter ellen mellesleg országos körözést is kiadtak, miután nem jelent meg egy tárgyaláson.

Huth Gergely ezért a Fidesz lépését „a sajtószabadság érdekében tett hatalmas eredménynek” ítélte meg. A Pesti Srácok főszerkesztője kijelentette, ne üldözzék a büntetőjog eszközével azokat, akik csupán a munkájukat végzik (már amennyiben hazudozni a munkaköri leírásuk része - a szerk.). Huth Gergely szerint ugyanis a bíróság részéről „eltúlzó gyakorlat alakult ki”, amennyiben valaki „téved, vagy nem tudja teljes körűen igazolni az állítását”.

Csak hát ami a Pesti Srácokat illeti, hogy finoman fogalmazzunk, elég gyakran „tévednek”: a legtöbb sajtópert elbukott médiatermékek dicstelen versenyében rendre az élvonalban szerepelnek. Tavaly például az Origo után a második helyre kerültek, 12, ellenük indított perből 8-at vesztettek el, 66,7 százalékos bukási arányt produkálva ezzel.

Huth Gergely azért némi csalódottságnak is hangot adott amiatt, hogy „lesz mivel egrecíroztatni továbbra is, ott a médiahatósági eljárás és a sajtó-helyreigazítás lehetősége”, mindazonáltal a szabad rágalmazás lehetőségének hírére már behűtötték a pezsgőt, és amikor a fideszes kétharmad elfogadja, fel is bontják.