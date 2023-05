Gy. D.;

lőszer;orosz védelmi minisztérium;Jevgenyij Prigozsin;orosz-ukrán háború;Wagner-csoport;Bahmut;

2023-05-08 09:06:00

A Wagner-csoport ígéretet kapott az orosz védelmi minisztériumtól, hogy megkapja az elegendő lőszert

Az nem derült ki, hogy Jevgenyij Prigozsin ezután Bahmut környékén hagyja-e harcosait.

Az orosz védelmi minisztérium a harcok folytatásához elegendő lőszert ígért a Wagner-csoportnak – jelentette be Jevgenyij Prigozsin, a zsoldossereg alapítója azok után, hogy nemrég a lőszerhiányra hivatkozva közölte, kivonja erőit az ostrom alatt álló Bahmut környékéről.

Ezen kívül beszélt a Wagner-csoport és az orosz védelmi tárca közötti lehetséges együttműködésről, amellyel kapcsolatban Szergej Szurovikin – aki januárig az Ukrajnában harcoló orosz erők parancsnoka, majd ezt követően parancsnok-helyettese – fog dönteni.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Jevgenyij Prigozsin – aki az elégtelen felszerelés miatt többször is nekiesett Szergej Sojgu orosz védelmi miniszternek és Valerij Geraszimov vezérkari főnöknek, sőt, nemrég káromkodásokkal tűzdelt, indulatos kirohanást intézett ellenük – a múlt héten közölte az orosz védelmi vezetéssel, hogy erői elhagyják Bahmutot. – Kivonom a Wagner-csoport egységeit, mert lőszer hiányában csak értelmetlen halálra vannak ítélve – fogalmazott.

Ramzan Kadirov csecsen vezető szombaton szemrehányást tett a Wagner-csoport alapítójának a szennyes kiteregetése miatt, majd közölte, kész Bahmutba küldeni az Ahmat nevű csecsen különleges erőket a Wagner harcosainak helyére. Prigozsin később közölte, kapcsolatba lépett Kadirov képviselőivel a bahmuti állások átadása érdekében.

Az nem derült ki, hogy Jevgenyij Prigozsin így Bahmut környékén hagyja-e harcosait.

Az Institute for the Study of War nevű, amerikai székhelyű agytröszt azonban úgy látja, Prigozsin és Kadirov kijelentéseikkel valójában csak a reguláris orosz hadseregre akarják hárítani a felelősséget harctéri kudarcaik miatt, hogy elkerüljék az arculatvesztést.