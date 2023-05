Gy. D.;

2023-05-05 12:27:00

Itt a bejelentés, a Wagner-csoport kivonul Bahmutból

A zsoldossereg alapítója, Jevgenyij Prigizsin szerint elvonulnak „sebeiket nyalogatni”. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, látták a bejelentést, de nem kommentálhatja, mivel érinti a „különleges katonai műveletet” (a háborút).

Kivonja a Wagner-csoport harcosait Jevgenyij Prigozsin, a zsoldosseres alapítója, aki ezt az orosz védelmi minisztérium vezetésének küldött levélben közölte.

Jevgenyij Prigozsin a vezérkari főnökhöz, a védelmi miniszterhez és a fegyveres erők főparancsnokához, azaz Vlagyimir Putyinhoz (továbbá az orosz néphez) intézett levelében közölte, hogy május 10-től kivonja harcosait a bahmuti állásokból, amelyeket átadnak az orosz hadseregnek, és elvonulnak „sebeiket nyalogatni”. – Kivonom a Wagner-csoport egységeit, mert lőszer hiányában csak értelmetlen halálra vannak ítélve – fogalmazott.

Egyúttal közölte, bár a nehéz körülmények ellenére is sikerült előrehaladást elérniük, a lőszerhiány miatt a zsoldosok veszteségei exponenciálisan növekednek. Ígéretet tett arra is, hogy tekintettel a május 9-i Győzelem Napjára, a zsoldosok csak másnap hagyják el állásaikat.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre válaszolva mindössze annyit közölt, látták a bejelentést, de nem kommentálhatja, mivel érinti a „különleges katonai műveletet” (a háborút).

Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, Jevgenyij Prigozsin többször is összetűzésbe került az orosz vezetéssel a lőszerhiány, az elégtelen felszerelés miatt, most pedig valóra váltotta néhány napi fenyegetését, miszerint kivonulnak Bahmutból, ha nem kapnak lőszert az orosz védelmi minisztériumtól.