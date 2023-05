nepszava.hu;

MSZP;Molnár Zsolt;strandszezon;sétány;Horn Gyula;belépőjegy;

2023-05-08 14:51:00

MSZP: A Horn Gyula ellen zajló méltatlan hadjáratot állítsák le!

Nem csak a volt miniszterelnökről elnevezett sétány körüli hadjárat leállítását követeli az ellenzéki párt a kormánytól, hanem a megfizethető strandbelépőket is.

„Tény, hogy 1956-ban Horn Gyula nem a jó oldalon állt, azonban Winston Churchill miniszterelnökre sem az „írek mészárosaként” emlékezünk, ahogy George Washington elnökkel kapcsolatosan sem a rabszolgatartás kerül elő, idősebb Antall Józsefre sem a Rákosi-korszak parlamentjében eltöltött négy éve alapján emlékezünk, és Bajcsy-Zsilinszky Endre esetében sem a fajvédő elmélet terjesztése kerül elő” – írja a Népszavához eljuttatott közleményében Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója.

Az ellenzéki politikus a Horn Gyuláról elnevezett XIII. kerületi sétány körüli politikai viharra, arra, hogy Sára Botond főispán a fővárosi döntés ellen bírósághoz fordul, megjegyezte: „Horn Gyula temetése kiállás volt az életútja mellett, hiszen a néhai miniszterelnök elvitathatatlan érdemeket szerzett a rendszerváltoztatás előtt, a rendszerváltáskor és azután is. A fenti nemzetközi és hazai példákra is hivatkozva azt kéri az MSZP a kormánytól, hogy Horn Gyula életútját is komplexen kezeljék és törődjenek bele, hogy ezt a küzdelmet elvesztették.

– A Horn Gyula elleni gyalázatos akció már hónapok óta zajlik, az illetékes önkormányzatok meghozták az ezzel kapcsolatos döntésüket, egy tisztességesen működő kormánynak pedig nem kellene beleavatkoznia egy demokratikus eljárásba – vélekedett Molnár, felszólítva a hatalmon lévőket:

Az MSZP egy korábbi kezdeményezése, a strandbelépők árcsökkentése ügyében is a kabinet mielőbbi lépését várja, hiszen a jó idő beköszöntével közeledik a strandszezon, egyben a szabadságolások időszaka. Molnár Zsolt megismételte a javaslatukat, hogy az ársapkákat terjesszék ki a strandbelépőkre is, valamint maximalizálják 600 forintban egy belépő árát, egyben kompenzálják, kártalanítsák az érintett önkormányzatokat