2023-04-01 17:47:00

Cáfol az MTA, a fideszes Sára Botond állításával ellentétben nem adott ki állásfoglalást a Horn Gyula sétány ügyében

A főispán olyan papírra hivatkozva követelte a fővárostól a közterületi névváltoztatást, amely nem is arra szól, de ha arra szólna, akkor sem érne semmit.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elismerte nem adott és nem is adhatott állásfoglalást a vitatott Horn Gyula sétány elnevezésének jogszerűségéről, még ha a Fővárosi Kormányhivatal ezt is igyekszik elhitetni, és ez alapján emleget jogsértést – írja a hvg.hu, miután a portál megkeresésére az MTA azt is világossá tette, ha lenne ilyen állásfoglalás, az a XIII. kerületben közterületet elnevező Fővárosi Közgyűlést nem kötelezné semmire.

Sára Botond főispán a portál szerint saját magát leplezte le azzal, hogy a Facebookra is posztolta, az általa vezetett kormányhivatal pedig közleményben is tudatta, hogy jogszabályt sértett a Fővárosi Közgyűlés a XIII. kerületi Horn Gyula sétány elnevezésével, sőt az szerintük ezt alátámasztó MTA-állásfoglalást is közzétették.

Kiderült ugyanis, hogy az akadémiai papír arról szól, hogy magánszemélyek – köztük a Magyar Nemzet publicistája – beadványára vizsgálódott egy alapítvány elnevezése ügyében, és erről állapította meg, hogy Horn Gyuláról ez nem engedélyezett, mert a volt kormányfő részt vett önkényuralmi rendszer kiépítésében és fenntartásában.

– Állásfoglalást csak helyi önkormányzat kérelmére indult eljárásban jogosult kiadni az MTA – írta a testület, hozzátéve, hogy a jogosult főváros ilyet nem kért, és az MTA a kormányhivatal kérdésére a másik ügyben hozott döntését küldte el „tájékoztató levélként”.