2023-05-08 17:57:00

Tíz napig szinte folyamatosan lekötözve tartottak egy autista fiút a kaposvári kórházban, itt a jogerős ítélet

Másodfokon is pert nyert a TASZ, öt év után jogerős ítélet mondja ki: a kórház megsértette a fiatal emberi méltóságát, személyes szabadságát és testi épségét.

Másodfokon is megnyerte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a súlyos autizmussal élő ügyfelük perét, akit tíz napig szinte folyamatosan lekötözve tartottak a kaposvári kórházban. Öt év után végre jogerős ítélet mondja ki: a kórház megsértette Péter emberi méltóságát, személyes szabadságát és testi épségét is azzal, hogy jogellenesen lekötözték. A bíróság egymillió forint sérelemdíjat is megítélt Péternek, édesanyja viszont leginkább annak örül, végre kimondták: igaza volt, nem bánhattak volna így a fiával.

A TASZ közleményében felidézi, hogy az akkor 17 éves fiút annak ellenére rögzítették ágyához, hogy ezt semmi nem indokolta: Péter nem viselkedett agresszívan, sem környezetére, sem önmagára nem jelentett veszélyt. Az átélt trauma a mai napig kihat életére, azóta is csak akkor mer elaludni, ha édesanyja mellette van.

A fiatalhoz 2018 márciusában édesanyja hívta ki a mentőket, mert elkezdte kidobálni a házból a konyhai berendezést. Az asszony jól ismeri ezt a viselkedést, ahogy ő fogalmaz, Péternek az a lényeg, hogy „minden üres legyen”. Így érzi jól magát, nehezen viseli a környezetében a tárgyakat, bútorokat, de a zsemlét, rizst is csak üresen, magában szereti megenni. Ezen a márciusi napon viszont a fiatal a szokásosnál zaklatottabbnak tűnt, ezért segítséget hívott fiához. Mire azonban a mentők kiértek és kórházba szállították Pétert, a fiú megnyugodott.

– írják, hozzátéve: lekötözést alkalmazni csak akkor lehet, ha a beteg veszélyes és tényleg nincs semmilyen más eszköz a lenyugtatására, ráadásul ilyenkor is rendszeresen ellenőrizni kell az állapotát.

A közlemény szerint azonban

A bíróság most kimondta: ez a bánásmód sérti az emberi méltóságot, és alkalmas volt arra, hogy Pétert tárgyként kezeljék, ami megengedhetetlen.