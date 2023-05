Szalai Anna;

Budapest;szavazás;lakógyűlés;

2023-05-08 19:00:00

Már szavazhatnak a fővárosiak

Budapest sorsa most a budapestiek döntésén múlik – állítja Karácsony Gergely főpolgármester, akinek a kezdeményezésére elindult a Budapesti Lakógyűlés.

A 14 évesnél idősebb lakó- vagy tartózkodási címmel rendelkező fővárosiak június 11-éig szavazhatnak Budapest és a Lánchíd jövőjével kapcsolatos kérdésekről. A szavazáshoz szükséges egyéni anonim azonosítási kódot tartalmazó levelek kézbesítése elindult, hétfőig az I., V., VI., VII., VIII. XII. és a XIII. kerületekben vitték ki a leveleket.

A kérdések a következők: 1. Szerinted mi lenne az igazságos? Ha a jelenlegi városvezetés is csak annyi elvonást fizetne, mint az előző vagy ha maradna a több mint tízszeresére emelt kormányzati elvonás? 2. Ebben a helyzetben mit tegyen a városvezetés? Függessze fel a kormányzati elvonások befizetését vagy csökkentse a járatok számát a közösségi közlekedésben? 3. Ebben a helyzetben mit kellene tennie a kormánynak? Vállalásának megfelelően járuljon hozzá a Lánchíd felújításához vagy vonja vissza határozatát, és ne adjon pénzt a felújításra? 4. Szerinted milyen legyen a közlekedés a Lánchídon? Továbbra is sűrűn és dugók nélkül járhassanak a buszok vagy a felújítás előtti, a jelentős dugók ellenére is?

A szavazófelület a Budapesti Lakógyűlés honlapján (lakogyules.budapest.hu) május 4-én megnyílt. A polgárok egyéni azonosító kódjukkal az online felületen pár perc alatt, vagy személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján tudnak válaszolni a kérdésekre.