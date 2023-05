Á. B.;

rágalmazás;propaganda;Pesti Srácok;

2023-05-09 11:12:00

Otthonából állították elő a Pesti Srácok munkatársát, mert nem ment el egy bírósági tárgyalásra

Elpanaszolta, hogy egy kis faluban milyen megalázó, amikor sorra veszi át a rendőrségi papírokat, amiért folyamatosan feljelentik.

„Fantasztikusan indult a mai reggel… Mit reggel… hajnal… 5 óra után telefoncsörgés ismeretlen számról, majd rendőrautók villogása, berregése az ablak alatt" - írta Facebook-oldalán a Pesti Srácok néven futó fideszes revolverblog munkatársa a Facebookon.

A bejegyzésre a Média1 figyelt fel. Füssy Angéla beszámolója szerint mindez azért történt, mert az épp aktuális „rágalmásos” (sic!) (Itt minden bizonnyal a rágalmazásos kifejezést szerette volna írni - a szerk.) feljelentés miatti épp aktuális bírósági per legutóbbi tárgyalásán nem volt ott, ezért a „drága bírónő” úgy gondolta, hogy elővezetteti. Megjegyezte, hogy emberséges rendőrök vannak, akik tudják, hogy az úgynevezett „oknyomozó” munkája miatt „vegzálják” őt. Elpanaszolta, hogy a bírónő még azzal is „megfenyegette”, hogy amennyiben nem küld írásos igazolást, miszerint az óvodai anyák napi ünnepély miatt nem tudott felmenni a tárgyalása akkor még „elfogató parancsot” is kiaadat (sic!) ellene. ( A kiadat szó elgépelése mellett megjegyzendő, hogy az elfogatóparancs szó egy szóba írandó - a szerk.) Itt tart ma Magyarországon az újságírók kriminalizálása - tette hozzá.

Ezt követően azzal folytatta, hogy egy néhány száz fős kis településen él, majd feltette a kérdést, „mit gondolnak rólam, hogy én vagyok a falu bűnözője?” Majd levonta a konzekvenciát, miszerint ez az ára annak, hogy ő „oknyomozni” mer és azt ma megtehetik egy úgynevezett „újságíróval” azok, akiknek kellemetlen a tevekénysége. Azonban nagyon bízik benne, hogy nem sokáig.

- zárul Füssy Angéla bejegyzése.

A Pesti Srácok propagandistájának írása mindenesetre tökéletesen rávilágít arra, miért szeretné dekriminalizálni a rágalmazás és a becsületsértés büntetőjogi tényállását a NER. Így a jövőben sokkal nagyobb teret kapnak a hazudozáshoz a Fidesz sajtómunkásai.