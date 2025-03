Magabiztos szórakoztatóipar

A Rövid a póráz előadásában, a Thália Színházban, egyáltalán nem rövid a póráz a színészek számára. Annyit rohangásznak a deszkákon, hogy az egy hosszútávfutónak is becsületére válna. Ha Feydeau-darabról van szó, akkor persze ez elkerülhetetlen is, hiszen félreértés félreértés hátán, és egyik váratlan esemény a másik után. No meg az elmaradhatatlan sok ajtó, ezeknek igen fontos a dramaturgiai funkciójuk, ki-be lehet rajtuk nyargalászni, akár olyan sebességgel, hogy már alig követhető melyik, kit „nyel” el, melyikben ki bukkan föl. Így aztán rendszeresen olyanok ütköznek egymásba, akiknek garantáltan nem kellene, és ezzel tovább fokozzák a bonyodalmakat, amik persze jönnek csőstül, egymás hegyén-hátán.