MTI-Népszava;

Kína;Kanada;megfélemlítés;kiutasítás;diplomaták;ujgurok;

2023-05-09 15:37:00

Kanada kiutasított egy helyi képviselőt és családját fenyegető kínai diplomatát, Peking válaszul kiutasított egy kanadai diplomatát

Egy májusban nyilvánosságra került hírszerzési jelentés szerint Csao Vej kínai diplomata megpróbálta megfélemlíteni Michael Chong konzervatív képviselőt és családját. Chong 2021-ben sikeresen kezdeményezte parlamenti határozat elfogadását, amely népirtásnak nyilvánította a kínai hatóságok ujgurokkal szembeni fellépését.

Kiutasított kedden Kína egy kanadai diplomatát válaszul arra, hogy Ottawa hétfőn kiutasított egy kínai diplomatát, aki megpróbált megfélemlíteni egy kanadai parlamenti képviselőt családjával együtt, mert a politikus bírálta azt, amit Peking az ujgur muszlim kisebbséggel művel.

A kínai külügyminisztérium kedden közölte, hogy kölcsönös válaszintézkedésként reagálnak az általuk határozottan ellenzett, „gátlástalan” kanadai intézkedésre. Elmondásuk szerint a kanadai diplomatának május 13-ig kell elhagynia az országot. Közölték azt is, hogy fenntartják a további válaszlépések jogát.

A Justin Trudeau vezette kanadai kormány hétfőn kiutasított egy kínai diplomatát, aki egy hírszerzési jelentés szerint megpróbálta megfélemlíteni Michael Chong konzervatív képviselőt és családját. Chong 2021-ben sikeresen kezdeményezte parlamenti határozat elfogadását, amely népirtásnak nyilvánította a kínai hatóságok ujgurokkal szembeni fellépését.

Az ázsiai ország válaszlépése tovább súlyosbítja a két ország egyébként is feszült kapcsolatát, miközben Kanada második számú kereskedelmi partnere éppen Kína.

A Kanadai Biztonsági Hírszerző Szolgálat (CSIS) 2021-ben jelentést készített a kínai befolyásszerzésről Kanadában. A CSIS-dokumentum május elsején került nyilvánosságra, amikor a kanadai The Globe and Mail című hírlap arról cikkezett, hogy a kínai hatóságok információt gyűjtöttek Michael Chongról és Kínában élő családjáról. Az újság szerint mindezt azért tették, hogy példát statuáljanak másokat elrettentve a pekingi vezetéssel szembeni álláspontoktól.

Peking azt állítja, nem avatkozott bele Kanada belügyeibe, és nem is érdekelt ebben. Kína torontói főkonzulátusa szerint Chong ügyében a jelentés „teljességgel alaptalan vádakat tartalmaz”.

A The Globe and Mail úgy tudja, az említett kínai diplomata, Csao Vej is részt vett a kanadai parlamenti képviselő ellen irányuló információgyűjtésben.