Korom Milán;

kerékpár;Valter Attila;

2023-05-10 10:10:00

„Fáj a szívem, hogy csak a tévében nézhetem”

Valter Attila nem bánja, hogy idén nem állhatott rajthoz a Giro d’Italián, azt viszont kicsit sajnálja, hogy a magyar kerékpáros körversenyen sem lehet ott.

Sztárparádé – egy szóval leginkább így lehetne jellemezni a szerdától vasárnapig zajló 44. Tour de Hongrie országúti kerékpárversenyt, ahol három sík és két hegyi szakasz vár a 22 csapat összesen 132 kerékpárosára.

A mezőnyében kilenc olyan alakulat (úgynevezett WorldTeam) szerepel, amely a sportág krémjét jelenti. A világ legjobb csapatai közül az INEOS Grenadiers, a Trek – Segafredo, az Alpecin-Deceuninck, a Bahrain Victorious, a BORA – hansgrohe, a Team DSM, a Soudal Quick-Step, a Team Jayco AlUla és az UAE Team Emirates is itt lesz a mezőnyben, mellettük kilenc ProTeam (a sportág másodvonala), három Continental Team (a „harmadosztályú” klubok) és a magyar válogatott teszi teljessé a névsort. 2019 után először újra lesz magyar csapat a rajtnál az Epronex – Hungary Cycling Team révén.

A szerdai szentgotthárdi rajtnál ott lesz a súlyos balesete után még formáját kereső Tour de France-, és Giro d’Italia-győztes Egan Bernal, a sprinter felhozat pedig egészen elképesztő: Sam Bennett, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, illetve Elia Viviani is hazánkban küzd majd az etapgyőzelmekért.

Valter Attila, a Tour de Hongrie 2020-as győztese idén csak televízióból követheti figyelemmel a versenyt, a Jumbo-Visma 24 éves kiválósága számára hétfőn véget ért a kéthetes magyarországi tartózkodása, visszautazott Andorrába, hogy ott gyűjtse a kilométereket és a szinteket.

„Fáj a szívem, hogy a Tour de Hongrie-n nem tudok idén versenyezni” – jelentette ki a Népszava érdeklődésére a csömöri bringás. – A csapatom idén nem indul, a válogatottba pedig nem engedtek el, úgyhogy ez a kérdés elég gyorsan rövidre lett zárva. Ugyanakkor érzem, hogy szerdán nem állnék még készen, viszont a múlt héten szükségem volt a pihenésre, mert nagyon hosszú volt a szezon első fele” – tette hozzá.

„A sprintermezőny erősebb, mint ami a Girón van. Nagyon örülök, hogy nemzetközileg is nagyon jegyzett verseny lett a Tour de Hongrie. A magyaroknak nagyon nehéz dolguk lesz ebben a mezőnyben, ráadásul a szakaszok is elég nehezek, gondolok itt Pécsre és Dobogókőre. Remélem, hogy tudnak majd azért szökni, aktívan versenyezni, tapasztalatot szerezni. A válogatott és az Epronex versenyzői is nagyon fiatalok, ez egy nagyobb verseny, mint amihez hozzászoktak. Dina Marcinak nagyon szurkolok, úgy látom, az új cseh csapatában nagyon jó passzban van, s a top tíz, amit remél, összejöhet neki” – monda Valter, aki eddigi legnagyobb eredményeit a Giro d’Italián érte el, idén azonban nem indult az olasz háromhetesen.

„Nagyon régóta tudom, hogy nem fogok ott indulni, így nincs bennem hiányérzet. A tavalyi eredményemet nem tudnám überelni, a Jumbónál idén nem próbálkozhatnék szökéssel. Ha szakmailag nem is, de feelingre visszalépés lenne.”

Mint ismert, a Jumbónak a Giro rajta előtt betegségek és sérülések miatt ötször is változtatnia kellett a csapaton, a magyar bringás azonban nem volt rajta a tartaléklistán. „Egy pillanatig sem merült fel, hogy induljak, mert már egy hete itthon pihentem. Persze, le tudtam volna tekerni, a Jumbo viszont Primoz Rogliccsal nyerni ment, ehhez pedig olyan emberek kellenek, akiknek felfelé száll a formájuk. Sűrű időszakon vagyok túl, de ki tudtam pihenni magam fizikailag, s főleg mentálisan. A szezonban eddig minden úgy halad, ahogy terveztük, talán még jobban is. Már várom nagyon a következő periódust, nagyon motivált vagyok, hogy még jobb legyen a szezon második fele” – magyarázta a 24 éves kiválóság, aki május végén a norvég, azt követően pedig a svájci körversenyen indul.

„Mindkét egyhetesen magamért mehetek, nem lesz nálam erősebb összetett menő a csapatban. A norvég körverseny inkább a visszarázódásról szól majd, hiszen mire oda jutunk már több mint egy hónapja nem versenyeztem. A svájci az egyik legnehezebb egyhetes a naptárban, a Tour de France-ra egy nagyon komoly felkészítő verseny, szóval akik ott indulnak, közel csúcsformában érkeznek. Nem lesz tehát könnyű dolgom” – zárta szavait Valter.