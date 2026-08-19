Így lett Csömör a bringások fellegvára

Ha a világnak nem is, a magyar bringasportnak Csömör a közepe. Innen indult a tavalyi Girón rózsaszín trikót is viselő Valter Attila, meg a kollégái többsége. Kiruccantunk Budapest szomszédságába, hogy kiderítsük, mitől megy arrafelé annyira ez a szekér – vagy drótszamár, vagy mi.