Valter Attila bekerült a Bahrain Victorious szerdán bejelentett nyolcfős keretébe a szombaton rajtoló Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyre.
A Tour de France országúti kerékpáros-körverseny hétfői pihenőnapján exkluzív interjút adott a Népszavának Jens Voigt. A 17-szeres Tour de France-résztvevő, korábbi profi kerékpáros beszélt Tadej Pogačar elképesztő fölényéről, a franciaországi hőségről és arról is, milyen érzés volt motorról 110 km/órával követni a szlovén klasszist.
Valter Attila az év végén klubot vált, nem indul a szombaton rajtoló háromhetes Vueltán, viszont rajthoz állt a Benelux körversenyen. E viadal előtt beszélgettünk a váltása okairól, az idei gyengébb formájáról és mentális problémájáról is.
Az olimpiai negyedik Valter Attila a harmadik szezonját kezdi meg a Visma – Lease a Bike országúti kerékpárcsapatában. A 26 éves csömöri bringás a tenerifei, magaslati edzőtáborból adott lapunknak telefonos interjút.
Az aranyérmet a duplázó belga Remco Evenepoel szerezte meg.
Joanna Rowsellt, a britek kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnokát, illetőleg Jens Voigtot, a németek korábbi országúti kerékpárosát kérdezte a Népszava a közelgő olimpiai apropóján.
Valter Attila szerint nem kérdés, hogy Tadej Pogacar nyeri a szombaton kezdődő olasz kerékpáros körversenyt, így nekik más sikereket kell célba venniük.
Az ezekben a napokban az Egyesült Arab Emírségek körversenyén résztvevő Valter Attila még a hétfői rajt előestjén előtt adott interjút a Népszavának.
A magyar versenyző a Jumbo-Visma országúti kerékpárcsapatának spanyolországi edzőtáborából telefonon nyilatkozott a Népszavának.
A holland csapat idén már megnyerte a Giro d’Italiát és a Tour de France-t, a szombaton kezdődő Vueltán pedig Valter Attilával a soraiban kísérli meg a triplázást, amely korábban még senkinek sem sikerült.
Csakúgy, mint tavaly, idén is Pannonhalmán rendezték meg az országúti kerékpárosok országos bajnokságát.
Valter Attila nem bánja, hogy idén nem állhatott rajthoz a Giro d’Italián, azt viszont kicsit sajnálja, hogy a magyar kerékpáros körversenyen sem lehet ott.
A Jumbo-Visma 24 éves csömöri kiválósága a felkészülésről, jövőbeni céljairól, s Tour de France-győztes csapattársával kialakult kapcsolatáról is beszélt a Népszavának adott interjújában.
Az újévtől a Jumbo-Visma csapatához szerződő Valter Attila édesapja, Tibor nyilatkozott a Népszavának a szakmáról, az új közegről, a feltörekvő fiatalokról, valamint a karácsonyról.
A 24 éves csömöri kerékpáros nyár óta sportpszichológus segítségét is igénybe veszi. 2023-ban új csapata és lakhelye is lesz, ezek is segíthetik céljai elérésében.
Valter Attila nem azt nézte, melyik csapat mekkora fizetéssel csábítja, klubváltásakor csak sportszakmai szempontok motiválták: cserében a világ legjobb együttesében tekerhet.
Az olasz kerékpáros körverseny 35. helyén záró bringás úgy érzi, túlzott elvárásokat fogalmazott meg saját magával szemben, ez alaposan visszavetette.
Valter Attila és Peák Barnabás mellett egy Eolo–Kometa-versenyző áll majd rajthoz a május 6-án induló országúti kerékpáros körversenyen.
A 23 éves magyar bringás úgy gondolja, a Strade Bianche országúti kerékpáros versenyen elért eredménye után nyugodtabban vághat majd neki a Giro d’Italiának.
A Groupama-FDJ 23 esztendős magyar versenyzője a legjobb tízet célozza meg az idei Giro d’Italián, de reméli, egyszer az ő neve kerülhet fel a győztesnek járó trófeára.
Valter Tibor talán egyedüli magyar edzőként napi szinten találkozik a legmodernebb vívmányokkal, amelyek segíthetnek fiából kihozni az utolsó egy-egy százalékot.
Ha a világnak nem is, a magyar bringasportnak Csömör a közepe. Innen indult a tavalyi Girón rózsaszín trikót is viselő Valter Attila, meg a kollégái többsége. Kiruccantunk Budapest szomszédságába, hogy kiderítsük, mitől megy arrafelé annyira ez a szekér – vagy drótszamár, vagy mi.
Egyelőre nem bánja, ha nem a saját sikereiért kell versenyeznie, idővel persze szeretne feljebb lépni a hierarchiában.
Előrehaladottak a tárgyalások arról, hogy 2022-ben a magyar fővárosból startoljon az olasz kerékpáros körverseny. A kormány ugyanazt az összeget (7,8 milliárd forint) biztosítja, mint tavaly tette volna.
A verseny történetében ritkán fordult elő, hogy ilyen nagy különbségek legyenek az élen végzők között.
A Giro d'Italián és azt követően is nagy célokat tűzött ki maga elé Valter Attila, aki három napig vezette az összetettet az olasz országúti kerékpáros körversenyen.
A magyar bringás a 166. versenyző, aki legalább háromszor magára ölthette a legendás mezt.
Az olasz média egybehangzóan történelmi eseményként említi, hogy a Groupama–FDJ 22 éves csömöri kerékpárosára került a rózsaszín trikó a Giro d'Italián.
A magyar országúti kerékpáros vezet az összetett versenyben.