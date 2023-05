P. L.;

2023-05-09 22:16:00

A miniszterelnök mellett két másik miniszter is magyar lehet a szlovák kormányban

Az Orbán-kormány azonban az eddigi tapasztalatok szerint inkább a magyarellenes lépéseiről hírhedté vált Robert Fico pártjával ápol szívélyes viszonyt.

Amint arról már beszámoltunk, magyar politikus vezetheti fél évig, a szeptemberben esedékes előrehozott parlamenti választásokig Szlovákiát azt követően, hogy benyújtotta lemondását Eduard Heger ügyvezető miniszterelnök. Zuzana Caputová szlovák államfő Ódor Lajost, a Szlovák Nemzeti Bank eddigi kormányzóhelyettesét bízta meg a szakértői kabinet életre hívásával. Az Új Szó most arról írt, elképzelhető, hogy nem ő lesz az egyetlen fajsúlyos magyar ember a szlovák kormányrúdnál.

Szlovák sajtóértesülések szerint az Ódor-kabinetben két további magyar nemzetiségű miniszter is helyet foglalhat. A kulturális minisztérium élére Barczi Gyula művészettörténész kerülhet, aki 2014 és 2018 között a Szlovák Nemzeti Múzeumhoz tartozó Betléri Múzeum igazgatója volt. A nemzeti múzeum igazgatóhelyetteseként a várakért, kastélyokért felelt, jelenleg pedig a Soga aukciósház igazgatója - összegzi eddigi karrierjét az Új Szó.

Ugyancsak tagja lehet a hivatalnokkormánynak Horváth Mihály, aki a pénzügyminisztérium tárcavezetőjeként léphet színre. Ő jelenleg a Szlovák Nemzeti Bank főközgazdásza, részt vett a Költségvetési Tanács létrehozásában és Ódor Lajoshoz hasonlóan jelentős munkát végzett az euró bevezetésével kapcsolatban.

Aki azonban azt várná, hogy ettől a személyi felállástól Magyarország és Szlovákia viszonyában pozitív fordulat következik be, annak valószínűleg csalódnia kell: a populista Robert Fico volt miniszterelnök - akinek a kormányzása alatt története egyik legsúlyosabb válságába sodródott Szlovákia Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt, s kiderült, hogy az egész állam, beleértve a rendőrséget és az igazságszolgáltatást, maffiamódszerekkel működött - már közölte, hogy pártja, a Smer nem fog bizalmat szavazni az Ódor-féle szakértői kormánynak, helyette egy, már júliusi előrehozott választás megrendezésére tett javaslatot.

Ami pedig az Orbán-kormányt illeti, már korábban is nyíltan Robert Fico pártjára állt a szlovák belpolitikában. Szijjártó Péternek még a V4 külügyminisztereinek egyeztetésén is sikerült ellentétbe kerülnie Rastislav Káčer szlovák külügyminiszterrel, amiért Ficóval bájcsevegett látogatása alkalmával (mellesleg a nyíltan magyarellenes, szélsőjobboldali Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnökével, Andrej Dankóval is szívélyes találkozót folytatott). Szijjártó akkor egyebek között azt mondta, Robert Fico „kiérdemli a magyar emberek tiszteletét”, mert szerinte a volt kormányfő „jelentősen hozzájárult” Magyarország és Szlovákia kapcsolatának javításához. Az azóta sem világos, hogy e kapcsolatjavítás alatt Szijjártó Péter vajon a kettős állampolgárság 2010. évi betiltását, esetleg Malina Hedvig meghurcolását értette-e.