2022-12-06 21:51:00

Szijjártó Péter azt mondta, Robert Fico kiérdemli a magyar emberek tiszteletét, a szlovák külügyminiszter a keresztvizet is levette róla

Nem mellesleg Szijjártó Péter az egészen kicsit magyargyűlölő Szlovák Nemzeti Párt elnökével is bájcsevegett egy sort a hétfői és keddi szlovákiai tárgyalásai alkalmával.

Saját bevallása szerint igencsak felszökött a vérnyomása Rastislav Káčer szlovák külügyminiszternek, amikor megtudta, hogy Szijjártó Péter Robert Fico volt szlovák miniszterelnökkel találkozott, a „nemzeti érdekek” érvényesítése céljából.

A szlovák külügyminiszter újságírói kérdésre fejtette ki álláspontját az ügyben. Mint közölte, ők ha látogatóba mennek, akkor nem az ellenzék képviselőivel találkoznak, ennek ellenére mindezt lenyelték volna, de még közös sajtótájékoztatót is tartottak. Azt is kifejtette, hogy Robert Fico még csak nem is az ellenzék vezető erejét képezi:

A szlovák külügyminiszter szerint ez egy szomorú kép és nem tudja megérteni, hogy ha az Orbán-kormány jószomszédi kapcsolatokra törekszik, akkor mi értelme az ilyen gesztusoknak. Hozzátette, reggel meg kellett innia egy gint és el kellett számolnia tízig, mielőtt először reagált volna erre a történetre.

A mellette álldogáló Szijjártó Péter ezt követően úgy reagált: „Több mint nyolc éve vagyok külügyminiszter, sok mindent láttam már, de azt, hogy azért bíráljanak valakit, mert nem csak a kormány képviselőivel találkozik, hanem ellenzéki képviselőkkel is, ilyet még nem nagyon.” Állítása szerint nagyon hosszú listát tudna adni arról, hogy magyarországi látogatásokon hány ország hány politikusa találkozott ellenzéki képviselőkkel. Elmondta továbbá, hogy ő ezen soha nem volt megsértődve és tiszteletben tartották ezeket a találkozókat.

Ami egyébként Robert Ficót illeti, múlt heti hír, hogy eljárásbeli hibák miatt szüntették meg az ellene maffiagyanú miatt indított büntetőügyet, vélhetően ez is közrejátszhatott a szlovák külügyminiszter szabad szájú bírálatában.

Arról, hogy pontosan miről is esett szó Szijjártó Péter és a volt szlovák miniszterelnök találkozóján, a Paraméter közölt beszámolót, eszerint a közös sajtótájékoztatón a külgazdasági és külügyminiszter a szokásos brüsszelezős-szankcióellenes paneleket mondta fel, Robert Fico pedig kifejezte intenzív egyetértését. Szerinte nem is Magyarországon van baj a jogállamisággal, hanem Szlovákiában - ezt az ellene indított büntetőügyre utalva állította, amivel szerinte fel akarják számolni az ellenzéket. Emellett ő is bírálta az Oroszország elleni szankciókat, valamint az Európai Bizottság javaslatát az Ukrajna számára közös hitelfelvétellel nyújtandó támogatásról.

Szijjártó Péter minderre nagy megelégedettséggel azt közölte, Robert Fico „kiérdemli a magyar emberek tiszteletét”, mert szerinte a volt kormányfő „jelentősen hozzájárult a két ország kapcsolatának javításához”. Már csak az a kérdés - fűzhetjük hozzá - hogy pontosan mivel, ismerve, hogy Robert Fico kormánya volt az, amelyik 2010-ben betiltotta a kettős állampolgárságot, felvidéki magyarok tömegeit nehéz helyzetbe hozva ezzel. Persze gyanítható, hogy a tárcavezető leginkább csak ismét az Orbán-kormányt azonosította a magyar emberekkel.

A Paraméter megjegyzi azt is, hogy mellesleg Szijjártó Péter Andrej Dankóval, a magyarellenes, szélsőjobboldali Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnökével is szívélyes találkozót folytatott, amit a miniszter azzal magyarázott, hogy meg akarta köszönni, hogy Danko „bátor volt” és kiállt „Magyarország” (vagyis ismételten az Orbán-kormány - a szerk.) mellett.

A tárcavezető találkozói Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnökének figyelmét is felkeltették, aki délelőtti Facebook-bejegyzésében közölte: Szijjártó Péter „bájcsevegést folytat azokkal is, akik magyargyűlöletükről hírhedtek. Ilyen az SNS elnöke, Andrej Danko, akivel tegnap tárgyalt, ma pedig Robert Ficóval, a Smer elnökével traccspartizik. Azokkal, akik meghurcolták és kiűzték Hedviget az országból (Malina Hedvig - a szerk.), és megverették a DAC drukkereket, csak azért, mert magyarok voltak. De ha ez nem volna elegendő, ők voltak azok, akik maffiaállamot csináltak Szlovákiából. Vajon Magyarország kormánya ezzel azt szeretné üzenni a felvidéki magyaroknak, hogy az együttműködés ezen pártokkal rendben van?”