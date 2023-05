nepszava.hu;

szerzői jog;paródia;NAV;MTVA;elmebaj;Süsü;youtuber;

2023-05-10 11:50:00

Az MTVA kérésére fegyveres NAV-nyomozók mentek ki Radics Petihez egy Süsü, a sárkány-paródia miatt

A néhai munkatársak felvételeivel a közeli hozzátartozók kéréseit is felülírva rendelkező MTVA ennyire fontosnak tartotta a szerzői jogot. A közismert youtuber elmondása szerint mire a nyomozók is felfogták, pontosan miről is van szó, már ők is nevettek.

Fegyveres NAV-nyomozók vonultak ki Radics Petihez egy Süsü, a sárkány-paródia miatt – erről maga a youtuber számolt be egy Facebook-bejegyzésben.

„Életem egyik legemlékezetesebb napja a mai! Történt ma, hogy fegyveres erők (NAV) hatoltak be az otthonomba, házkutatási paranccsal. Feltartott kéz és így tovább” – írta.

A youtuber közölte, hogy – mint az a bejegyzés alatti hozzászólásából kiderül – az MTVA követelése szerint meg kellett volna semmisítenie az eredeti videofájlokat. – Csak hát mivel egy 2016-os videóról beszélünk, az eredeti anyag már valahol az éterben tartózkodik malackával – tette hozzá.

Mint megjegyzi, meglepné, ha például a jokeres videói miatt a Warner Bros is rá küldte volna a hatóságokat.

Állítása szerint mire a nyomozók is felfogták, pontosan miről is van szó, már ők is nevettek az egészen.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a hírhamisító Papp Dániel vezette MTVA olyannyira fontosnak tartja a szerzői jogot, hogy néhai munkatársak felvételeinek esetében még a közeli hozzátartozók kéréseit is felülírja.