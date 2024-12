Az MTVA kérésére fegyveres NAV-nyomozók mentek ki Radics Petihez egy Süsü, a sárkány-paródia miatt

A néhai munkatársak felvételeivel a közeli hozzátartozók kéréseit is felülírva rendelkező MTVA ennyire fontosnak tartotta a szerzői jogot. A közismert youtuber elmondása szerint mire a nyomozók is felfogták, pontosan miről is van szó, már ők is nevettek.